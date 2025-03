Продадоха на търг картина на Банкси за над 6 милиона евро (СНИМКА)

Картина на уличния художник Банкси, вдъхновена от известно произведение на шотландеца Джак Ветриано, беше продадена за почти 4,3 милиона британски лири (над 6 милиона евро) на търг в "Сотбис", Лондон, съобщи АФП.

Маслената картина "Суров петрол (Ветриано)", наричана също "Отровен плаж", е представена за първи път през 2005 г. на голяма изложба на Банкси. По стечение на обстоятелствата търгът на "Сотбис" е проведен ден след смъртта на художника Джак Ветриано, от когото Банкси черпи вдъхновение. Тялото на самоукия художник, който почина на 73-годишна възраст, беше намерено в събота в апартамента му в Ница, Южна Франция.

Банкси е най-известен с графитите си, които рисува по цял свят. Той създава също така картини и скулптури, но те остават в сянката на уличните му творби, някои от които са станали емблематични.

Творбите на Банкси, чиято истинска самоличност остава неизвестна, са му донесли няколко десетки милиона долара, превръщайки го в един от най-известните британски художници в света. Те са не само визуално завладяващи, но и често носят силни и провокативни послания. Той често засяга теми като войната, капитализма, социални проблеми и правата на човека.

Картината "Суров петрол" е пародия на произведението на Джак Ветриано "Пеещият иконом", която показва двойка, танцуваща на плажа. Тя е изключително популярна във Великобритания. Версията на Банкси обаче не е толкова романтична, тъй като сцената с двойката е нарушена от потъващ кораб. Прислужницата е заменена от двама мъже в защитни костюми, които товарят варел с токсично съдържание.

"Банкси е използвал характерния си хумор и ирония, за да създаде изображение, засягащо основни проблеми на XXI век като околната среда, замърсяването и капитализма", се казва в изявление на "Сотбис", публикувано преди продажбата.

#AuctionUpdate: Banksy’s ‘Crude Oil (Vettriano)’, from the collection of blink-182’s Mark Hoppus, sells for £4.3M during today’s Modern & Contemporary Evening Auction at #SothebysLondon. #SothebysContemporary pic.twitter.com/ImgvtjWPGn