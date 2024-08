"Аеросмит" преустановяват концертните си турнета заради здравословни проблеми на Стивън Тайлър

Групата "Аеросмит" обяви, че преустановява концертните си турнета, тъй като "не е възможно" фронтменът Стивън Тайлър да възстанови напълно увредените си гласни струни, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Американската рок банда, известна с хитове като Dream On, Dude (Looks Like A Lady) и Walk This Way, отмени датите от прощалната си обиколка през септември миналата година, тъй като Тайлър се нуждаеше от "постоянни грижи" заради проблеми с гласните струни и ларинкса.

"Както знаете, гласът на Стивън е инструмент като никой друг", се казва в изявлението на групата, публикувано в социалната мрежа “Екс”.

"Месеци наред той неуморно работеше, за да върне гласа си там, където беше преди травмата. Видяхме, че се бори, като до него беше най-добрият медицински екип. За съжаление, ясно е, че пълното възстановяване не е възможно”, казват от "Аеросмит". "Взехме сърцераздирателно и трудно, но необходимо решение … да се оттеглим от сценични турнета".

Миналата година беше обявено, че проблемите с гласа на Тайлър са "по-сериозни, отколкото се смяташе първоначално", което доведе до отмяна на дати от турнето, припомня ДПА.

Групата заяви, че е "най-голямата чест в живота ни нашата музика да стане част от вашия".

“Аеросмит” изрази голяма благодарност към феновете, които са се събрали да видят групата на прощалното турне. "Последна благодарност към вас - най-добрите фенове на планетата Земя… Пускайте музиката ни силно, сега и винаги. Мечтайте. Вие сбъднахте нашите мечти", се казва още в разпространеното изявление.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt