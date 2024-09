Откриха бронзова статуя, смятана за изгубена, при експедиция до останките от "Титаник" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Бронзова статуя, невиждана от десетилетия и за която имаше опасения, че е изгубена завинаги, е сред откритията при нова експедиция до останките от потъналия кораб "Титаник", предаде Асошиейтед прес.

Артефактът е намерен от експерти на компанията RMS Titanic Inc., която има ексклузивни права за достъп до предмети от легендарния плавателен съд, намиращ се на дъното на Атлантическия океан. Това е първата мисия до останките от 2010 г. насам.

Компанията публикува снимки, направени по време на експедицията. Те показват мястото и останките от корабокрушението от 1912 г., предава БТА.

Мисията до отдалеченото кътче на Атлантически океан, където е потънал "Титаник", е осъществена в момент, когато бреговата охрана на САЩ разследва инцидента от юни 2023 г. на батискафа "Титан" - експериментален подводен апарат, собственост на друга компания. Тогава загинаха всички петима души на борда, включително Пол-Анри Наржоле, който беше директор на подводните изследвания в RMS Titanic, припомня Асошиейтед прес.

Fine art decorated the halls and rooms throughout #TITANIC, but beauty is a delicate thing. Much of TITANIC’s fine art was made of organic materials, breaking down into the earth after many decades submerged in the hostile environment of the #NorthAtlantic. pic.twitter.com/zVauzPWDTq — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 1, 2024

Откритията от настоящата мисия "показват сладко-горчива смесица от запазване и загуба", се казва в разпространено изявление на RMS Titanic. Акцент е откриването на статуята "Диана Версайска", видяна за последен път през 1986 г., заявиха от компанията.

По-тъжна констатация е, че значителна част от парапета, обграждащ предната палуба на "Титаник", е паднала, съобщиха от RMS Titanic. Съоръжението е било на мястото си през 2022 г., допълват от RMS Titanic.

The new images from #TITANICExpedition2024 reveal one thing for sure: #TITANIC is changing.

After 112 years at the bottom of the #NorthAtlantic, the hostile ocean environment has taken a toll on TITANIC. pic.twitter.com/y8DKTj8Qi7 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 1, 2024

"Откриването на статуята на Диана беше вълнуващ момент. Но сме натъжени от загубата на емблематичния парапет и от други доказателства за разруха, които само засилват ангажимента ни да опазим наследството на "Титаник", заяви Томасина Рей от RMS Titanic.

Екипажът е прекарал 20 дни на мястото и се е завърнал в Провидънс, Роуд Айлънд, на 9 август. Експертите са направили повече от два милиона снимки с най-висока резолюция на мястото, където са останките, заявиха от компанията.

A photo released from RMS Titanic Inc shows the port side railing now missing.



While RMSTI call this a "drastic change", it's merely superficial. Both port and starboard railings were removable to allow for the main deck anchor to be deployed by the crane.#RMSTitanic #Titanic pic.twitter.com/ioO4MPjVMx — Titanic Memorial Lighthouse (@TitanicNewYork) September 2, 2024

Специалистите също така са картографирали останките и района с отломките, което трябва да подобри разбирането на мястото, заявиха от RMS Titanic. Следващата стъпка е да се обработят данните, за да могат да бъдат споделени с научната общност и да се идентифицират "исторически значими и рискови артефакти за безопасно възстановяване при бъдещи експедиции", се казва още в разпространеното изявление.

The latest scans and images of #TITANIC reveal many changes to the wrecksite and provide insight into how the great liner is deteriorating. A notable change is the loss of a 15-foot section of railing from the port side bow. pic.twitter.com/HxbLQ2S5R8 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 2, 2024

Преди началото на експедицията компанията заяви, че има особено важна мисия след смъртта на Наржоле.

Резултатите от разследването на бреговата охрана ще бъдат публично представени по-късно този месец, припомня Асошиейтед прес.

Семейството на Пол-Анри Наржоле заведе дело срещу оператора на батискафа "Титан" - OceanGate, чиято дейност беше преустановена след трагичния инцидент. От OceanGate не са коментирали публично иска, който е подаден в съда на щата Вашингтон, отбелязва Асошиейтед прес.