Почина звездата от "Хари Потър" Маги Смит

Маги Смит, актрисата, носителка на множество награди, чието творчество се простира от "Разцветът на госпожица Джийн Броуди" през "Хари Потър" до "Имението Даунтън", почина на 89-годишна възраст, съобщи The Guardian.

Dame Maggie Smith has sadly passed away at the age of 89. pic.twitter.com/rohjLkdnlK