Американският актьор Арманд Асанте навърши 75 години

Американският актьор Арманд Асанте празнува днес 75-годишен юбилей, пише agerpres.ro.

Той е роден на 4 октомври 1949 г. в Ню Йорк. Завършва Cornwall Central High School и Американската академия за драматични изкуства. Сред най-запомнящите му роли са роли във филмите The ''Paradise Alley'' (1987), ''Hoffa'' (1992) и ''The Mambo Kings'', според www. imdb.com.

Дебютът му е с роля във филма "The Lords of Flatbush" (1974). Участва в телевизионни продукции като "Как да оцелееш в брак" (1974-1975) и "Докторите" (1975-1976). Изпълнява антагонистична роля във филма "Райската алея" (1978), интерпретация, която носи потвърждение на големия екран.

Той играе ролята на важен френски бизнесмен във филма "Редник Бенджамин" (1980), след това влиза в образа на детектив Майк Хамър в продукцията "Аз, журито" (1982). Според оценката на критиците, Арманд Асанте майсторски изиграва главната роля в приключенската романтика "Belizaire the Cajun" (1986), написан и режисиран от Глен Питре.

През 90-те години той изпълнява важни роли. Като лидер на наркокартел се откроява в продукцията "Q&A" (1990), режисирана от Сидни Лъмет, по-късно прави изключителен екип с Антонио Бандерас за продукцията "The Mambo" Kings '' (1992). Една от най-важните му роли е в драмата "Hoffa" (1992), режисирана от Дани Де Вито, която получава две номинации за Оскар.

Отново си сътрудничи с актьора Силвестър Сталоун в научно-фантастичната адаптация "Съдия Дред" (1995), година по-късно се появява във филма "Стриптийз" (1996), режисиран от Андрю Бергман.

Талантът му е търсен от режисьори и продуценти за множество продукции: ''One Eyed King'' (2001), ''Citizen Verdict'' (2003), ''Two for the Money'' (2005). ), ''California Dreamin'' (2007), ''When Nietzsche Wept'' (2007), ''American Gangster'' (2007), ''The Man Who Came Back'' (2008 ) , „The Steam Experiment“ (2009), „Chicago Overcoat“ (2009), „Breaking Point“ (2009), „Shadows in Paradise“ (2010), „Magic Man“ ( 2010), ''Убиец по природа'' (2010), ''Завръщането на Джо Рич'' (2011), ''Гуидо'' (2011), ''Нощта никога не спи'' (2012), "Dead Man Down“ (2013), „Hunting the Phantom“ (2014), „A Fine Step“ (2014), „Charlie Mantle“ (2014).

Сред най-новите филми с негово участие са ''Целият свят в нашите крака'' (2015), ''Листата на дървото'' (2016), ''Червеният кленов лист'' (2016), ' Wasn't Afraid to Die (2016), Blowtorch (2016), First Law (2017), You Can't Have It (2017), Darc ' (2018), ''The Brave'' (2019), '' General'' (2019), ''Infamous Six'' (2020), ''Mister Mayfair'' (2021), ''Sugar'' (2022), ''A Day Like A Week'' (2023), ' „Une revanche a Prendre“ (2023).

Успява и в множество роли в телевизионни сериали като: „Октомврийски път” (2008), „Човешка мишена” (2010), „Чък” (2010), „Монтевидео, Бог те видео!” (2014), „Семеен бизнес “ (2018-2019), „The Deuce” (2018-2019).

Той е носител на награда Еми и е отличен с 14 други приза.

Асанте е разведен от 30 години с единствената жена, с която е сключвал брак - Карън Макарън. От нея има две дъщери - Алесандра и Аня.