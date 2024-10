"Откритието" на Тарантино Кристоф Валц стана на 68

Австрийският актьор Кристоф Валц празнува днес своя 68-ми рожден ден.

Той е роден на 4 октомври 1956 г. във Виена.

Валц изглеждал предопределен за кариера в театралното изкуство. Родителите му били дизайнери на декори и костюми, а някои от бабите и дядовците му били актьори. Учи в Семинара на Макс Райнхард към Университета за музика и драматично изкуство във Виена и в Института за театър и кино Лий Страсбърг в Ню Йорк. Той прави няколко изяви в австрийски телевизионни филми и западногермански телевизионен сериал в края на 1970-те и продължава през следващите десетилетия, за да има удивително плодотворна, макар и скромна кариера в европейското кино и телевизия.

Освен това той редовно се изявява на сцената. До 90-те години Валц се превърна в познато присъствие в британските и австрийски телевизионни криминални предавания и комедии, с епизодични прояви на големия екран. Въпреки че това положение го устройва финансово, Валц не е творчески удовлетворен.

Всичко това се променя, когато Валц се явява на кастинг за ролята на полковник Ханс Ланда във филма на Куентин Тарантино за Втората световна война Inglourious Basterds (2009).

Тарантино започва да се отчайва в търсенето на актьор, който да вдъхне живот на ролята, докато не чува Уолц, който от своя страна признава, че Тарантино е съживил любовта му към актьорството. Ролята на ужасяващо очарователния убиец и злодей от историята за антинацисткото отмъщение, е идеална за таланта на Уолц и въпреки че Брад Пит имаше главната роля във филма, многостранното изпълнение на Уолц беше това, което улови вниманието на публиката и критиката.

Ролята му донесе награди за най-добър актьор в поддържаща роля на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (BAFTA), Златен глобус и награди на Академията, както и награда за най-добър актьор на филмовия фестивал в Кан. Пробивната роля доведе до роли в други американски филми, сред които Water for Elephants, The Three Musketeers и Carnage (всички пуснати през 2011 г.).

Втората съвместна работа на Валц с Тарантино, в "отмъстителния" "Джанго без окови" - Django Unchained (2012), се оказа също толкова възпламеняваща, колкото и първата. Неговият герой е сложен, тревожен и възхитителен. Уалц се вживява безупречно в ролята на ерудиран зъболекар, превърнал се в ловец на глави.

Той отново спечели награди за най-добра поддържаща мъжка роля на Оскарите, Златен глобус и БАФТА.

След това Валц участва в дистопичната научно-фантастична драма на режисьора Тери Гилиъм The Zero Theorem (2013). Той се появява като манипулативния съпруг на художничката Маргарет Кийн в Големите очи на Тим Бъртън (2014), като злодея Блофелд (известен също като Оберхаузер) във филмите за Джеймс Бонд Спектър (2015) и Няма време за умиране (2021) и като белгийски колонист Леон Ром (историческа фигура, известна със своята жестокост в Конго) в приключенския филм Легендата за Тарзан (2016).

През 2017 г. Валц участва в историческата драма Tulip Fever и в Downsizing, сатира за хора, които избират да се подложат на медицинска процедура, която ги кара да се смалят. Две години по-късно той се появява в Alita: Battle Angel. Също през 2019 г. Валц режисира първия си игрален филм, "Джорджтаун", криминална драма, в която той е кариерист, обвинен в убийството на богатата си съпруга. По-късно той е избран в романтичната комедия на Уди Алън „Фестивалът на Рифкин“ (2020). През 2021 г. той се появи във The French Dispatch на Уес Андерсън, драма за последното издание на приложение към списание на вестник.

Валц е баща на три деца, родени от съпругата му Джудит - Леон, Рейчъл и Мириам

