"Мръсни танци" ще се превърне в мюзикъл на Бродуей през 2025 г.

Lionsgate иска посетителите на театъра да се забавляват по най-добрия начин, затова студиото адаптира „Мръсни танци“ като мюзикъл на Бродуей.

„Мръсни танци: Мюзикълът“ ще стартира в края на 2025 г. с амбиции за Бродуей, както и за Северна Америка. Оттам продуцентите планират да разширят обхвата на шоуто до театралните пазари в Азия, Австралия, Латинска Америка и други страни.

Елинор Бергщайн, която е автор на сценария на филма, разработва шоуто и пише сценария на мюзикъла. Лони Прайс, който играе Нийл Келерман в „Мръсни танци“, ще режисира преработената постановка. Той е номиниран за наградата „Тони“ за „A Class Act“ и „110 in the Shade“ и изпълнява ролята на Чарли Крингас в спектакъла „Merrily We Roll Along“ на Стивън Зондхайм през 1981 г.

Във филма от 1987 г. Дженифър Грей е в ролята на Франсис „Бейби“ Хаусман - млада жена, която се влюбва в инструктора по танци Джони Касъл (Патрик Суейзи) в курорт в нюйоркския Катскилс през лятото на 1963 г. „Мръсни танци“ събира 214 милиона долара в боксофиса, а „(I've Had) The Time of My Life“ печели „Оскар“ за най-добра оригинална песен. Филмът въвежда и репликата „никой не поставя Бейби в ъгъла“ в културния лексикон.

Очаква се предстоящата сценична постановка да включва нова музика и свежа хореография. Според официалното прессъобщение спектакълът ще „предостави емблематични моменти, незабравими песни и наелектризиращи танцови постановки, като същевременно преосмисли ключови елементи от историята, за да намери отклик сред днешните театрални зрители“.

През десетилетията „Мръсни танци“ вдъхновява спинофи и различни превъплъщения, включително малко виждания филм предистория, „Мръсни танци“ от 2004 г: Хавански нощи“, мюзикъла „Мръсни танци“ от 2004 г: и телевизионен римейк от 2017 г. с участието на Абигейл Бреслин и Колт Пратс. От 2020 г. се работи по директно продължение, в което Грей отново влиза в ролята на Бейби.

Лони Прайс обещава, че представлението ще предложи на зрителите „по-дълбока, по-нюансирана версия на героите, в които се влюбиха във филма“.

„След като изиграх Нийл във филма, знам много добре десетките хора, които са били докоснати от тази история, и за мен да се върна в „Келерманс“ и да режисирам тази нова музикална итерация наистина е вълнуващо“, каза той.

Дейвид Хътчинсън, главен изпълнителен директор на The Path Entertainment Group, и Нейтън Брайн, директор на сценичните продукции на живо в Showpath Entertainment, продуцират „Мръсни танци: Мюзикъла“ и наричат филма „културен крайъгълен камък“.

„За нас е чест да бъдем част от неговата еволюция“, казват те в изявление. „Убедени сме, че тази нова версия ще изненада и завладее публиката, независимо дали е дългогодишен фен или за пръв път се запознава в историята - в този вълнуващ и верен преразказ на сцената.“

„Мръсни танци: Мюзикълът“ е най-новият филм, който Lionsgate разширява извън екрана, като за Бродуей се разработват сценични версии на „La La Land“ и „Wonder“, а „Игрите на глада“ се очаква да бъде открит на лондонския Уест Енд.

„„Мръсни танци“ продължава да бъде едно от най-трайните и въздействащи заглавия в библиотеката на Lionsgate“, казва в изявление изпълнителният вицепрезидент на студиото и ръководител на глобалните продукти и преживявания Дженефър Браун. „Развълнувани сме да създадем преживяване на живо, което почита културното значение и магията на разказа на оригиналния филм, като същевременно приканва ново поколение да се влюби в „Мръсни танци“.“