Почина носителят на "Грами" Джак Джоунс

Носителят на награда "Грами" Джак Джоунс, известен с тематичната песен към телевизионeн сериал The Love Boat, почина на 86-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.



Смъртта му е настъпила на 23 октомври в болница в Ранчо Мираж, щата Калифорния, след като повече от две години се е борил с левкемия. Това се казва в изявление на мениджъра на певеца Милт Съчин.

Джон Джоунс започва певческата си кариера през 50-те години на миналия век, а през 60-те години печели две награди "Грами" за най-добро вокално изпълнение - едното отличие е за песента Lollipops And Roses, а другата е за Wives and Lovers.

