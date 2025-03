Почина джаз легендата Рой Ейърс

Почина Рой Ейърс, легендарен джаз вибрафонист, пианист, композитор и вокалист, известен със своя фънк хит от 1976 г. Everybody Loves the Sunshine, пише Асошиейтед прес.

Семейството на Ейърс съобщи в публикация във Фейсбук, че той е починал във вторник в Ню Йорк след дълго боледуване. „Той изживя прекрасни 84 години и ще ни липсва много“, се казва в съобщението, предава БТА.

Ейърс има 12 албума, които попадат в класацията за албуми на „Билборд“, като най-високо е You Send Me през 1978 г. под № 48. Неговият The Best of Roy Ayers прекарва 50 седмици в класацията за съвременни джаз албуми.

Roy Ayers, the "Everybody Loves the Sunshine" jazz-funk virtuoso who paved the way for neo-soul and became sampling fodder for countless hip-hop producers, has died at age 84.



