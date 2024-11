Огнената кралица на блус и рок музиката, Бет Харт, идва отново в България

Бет Харт, наричана „музикалното чудо Бет”, „преродената Джанис Джоплин” и „огнената кралица на блус и рок музиката“, идва отново в България на 24 юли 2025 г., съобщават организаторите от „БГ саунд стейдж“, предава БТА.

Концертът ще бъде на същото място, на което певицата гостува и през август 2021 г. –стадион „Юнак“.

„Това е една истинска история“, разказва Бет Харт за заглавната песен от новия си албум. По думите ѝ You still got me e албум за истинските неща в живота, за любовта, за доверието, за упованието в хората, които обичаме, и които ни обичат.

Първото парче Savior With A Razor е изпълнено със Слаш от Guns N’ Roses, продължава с класическия блус Suga N My Bowl – заедно с Ерик Гейлс.

Бет Харт е изпълвала със зрители десетки пъти най-големите зали в света - Royal Albert Hall в Лондон, Olympia в Париж, Ryman Auditorium в Нешвил, Тенеси (САЩ).