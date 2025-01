Фернанда Торес взе "Златен глобус" под носа на Анджелина Джоли, Кейт Уинслет и Никол Кидман ВИДЕО

Бразилската актриса Фернанда Торес спечели наградата "Златен глобус" за най-добра актриса в драматичен филм за работата си във "Все още съм тук" (Ainda estou aqui, 2024), предаде CBS.

За победата в тази категория се състезаваха още Памела Андерсън за ролята ѝ във филма "Шоугърл" (The Last Showgirl, 2024), Анджелина Джоли за филма "Мария" (Maria, 2024), Никол Кидман за ролята ѝ във филма „Бебе момиче“ (Babygirl, 2024), Тилда Суинтън, която участва във филма The Room Next Door (2024), и Кейт Уинслет с филма Lee (2023).