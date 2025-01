Jethro Tull пускат 24-ти студиен албум - Curious Ruminant ВИДЕО

Легендарната прог банда Jethro Tull обяви, че на 7 март пуска своя 24-ти студиен албум, Curious Ruminant, предаде loudersound.com.

Групата сподели ново видео към заглавната песен на албума.

„Ето ни отново“, заяви фронтменът с флейтата Иън Андерсън.

„Казвал ли съм го преди? Живот в стари кучета и с малко интроспективно мислене.“

Въпреки че не е концептуален албум като The Zealot Gene от 2002 г. и RökFlöte от 2023 г., новият албум включва девет нови песни, които до голяма степен се връщат към класическото звучене на групата от 70-те години на миналия век, не на последно място епичното почти 17-минутно Drink From The Same Well.

Curious Ruminant включва участие на бившия кийбордист Ендрю Гидингс и барабаниста Джеймс Дънкан, заедно с настоящите членове на групата Дейвид Гудиър, Джон O'Хара, Скот Хамънд и китариста Джак Кларк, който прави своя дебют с групата.