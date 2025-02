За първи път от 15 години Dream Theater представят албум в оригинален състав

Последният албум, който оригиналният състав на Dream Theater издаде през 2009 г., донесе на прогресив метълите първия им проект в Топ 10 в Billboard Top 200. От Black Clouds & Silver Linings насам вокалистът James LaBrie, китаристът John Petrucci, басистът John Myung и клавиристът Jordan Rudess са издали пет албума без съоснователя си - барабаниста Mike Portnoy. Но след близо 15 години отсъствие, свирейки с различни групи от Winery Dogs до Twisted Sister, Portnoy се завръща за 16-ия албум на Dream Theater – Parasomnia. Това са 72 епични минути, които парадоксално дават на слушателите наслада и напрежение едновременно. С новия проект, тези петима стари приятели празнуват колко далеч са стигнали, като продължават напред заедно.

John Petrucci споделя: „Parasomnia“ е термин, обобщаващ най-мистериозните кътчета на съня. Тъй като името на групата ни е буквално театър, докато човек сънува, е безумно, че не се сетихме за това по-рано. Надявам се, че когато слушате този албум, ще успеете да чуете вълнението, другарството и усещането, че сме се събрали отново като братя. Всичко това е отразено в музиката. Надявам се да звучим като Dream Theater, които помните, когато Mike беше в групата. Може би дори малко по-въздействащо."

Когато в края на 2023 г. барабанистът Mike Mangini напуска бандата след 13 години съвместна работа, се появява възможността най-известният състав на групата да се реформира. Метъл феновете от цял свят очакват с нетърпение да чуят отново Dream Theater с емблематичния им оригинален барабанист.

„Това беше най-подходящото време да се съберем. Точно бяхме завършили последния албум и цикъл от турнета и щяхме да се върнем в студиото. А с Portnoy се познаваме от тийнейджъри. Участвахме в сватбените тържества едни на други и дори имахме деца по едно и също време. Семействата ни са напълно свързани. Така че професионалният ни разговор беше напълно естествен.“

С поглед, насочен към Parasomnia, музикантите се впускат в засилен режим на творчески поток през февруари 2024 г. По време на целия процес те избират да следват една лирична нишка за целия проект - всяка песен разказва различна история, свързана със заглавието на колекцията. От изследването на човешката психика и уязвимост в „A Broken Man“ през „Midnight Messiah“, възхваляваща силата на осъзнатото сънуване, до големият финал на албума - „The Shadow Man Incident“ - 20-минутен епос, който обобщава темите на албума и демонстрира техническото и композиционно майсторство на Dream Theater.

Относно „Night Terror“ – парчето, което излезе още през октомври, Petrucci казва: „Това всъщност беше първата песен, която написахме заедно. Мисля, че се чува какво вълнение изпитвахме от това, че отново сме с Mike Portnoy. Дадохме всичко от себе си.“

Dream Theater са продали над 12 милиона копия по целия свят и са надхвърлили 1 милиард стрийма. Три пъти са номинирани за награда GRAMMY, а през 2022 г. печелят статуетката за „Най-добро метъл изпълнение“ за сингъла „The Alien“ от албума им от 2021 г. A View From The Top of the World. Заедно с Queensrÿche и Fates Warning групата е определяна като една от „големите три сили“ на прогресив метъл жанра, отговорна за неговото развитие и популяризиране.

Parasomnia излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Virginia Records и Sony Music Entertainment.