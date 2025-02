Президентът Джими Картър получи посмъртно четвъртата си награда „Грами“

В неделя вечер музикалният свят стана свидетел на изключително емоционален и исторически момент: покойният 39-и президент на САЩ, Джими Картър, бе отличен с престижната награда „Грами“ – само месеци след кончината му на 100-годишна възраст през декември.

Отличието бе присъдено за аудиоверсията на книгата Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration, чиито текст Картър лично е записал преди смъртта си. В категорията „Най-добра аудиокнига, и разказ“ (Best Audiobook, Narration & Storytelling Recording) бившият президент надделя над силната конкуренция и така спечели своята четвърта статуетка „Грами“ от 2006 г. насам.

‘Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration’ by Jimmy Carter wins the #GRAMMYs award for Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording. pic.twitter.com/JRYDxINFym — Pop Base (@PopBase) February 2, 2025

Както всяка година, церемонията предложи и паметни моменти извън наградите. В In Memoriam сегмента бяха включени специални изпълнения в почит на големи личности, напуснали ни през последните месеци. Зрителите станаха свидетели и на емоционален жест към легендарния продуцент Куинси Джоунс, чийто живот и творчество бяха отбелязани с вдъхновяващ трибют.

Допълнително, шоуто постави във фокуса си духа на Лос Анджелис и изрази подкрепа към града, засегнат от опустошителни пожари през последните години. Предварително бе обявено, че самата телевизионна програма ще помогне за набирането на допълнителни средства за възстановяването на засегнатите от горските пожари райони около Ел Ей.