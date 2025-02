Английски клуб преговаря за нигериец от Ботев Пловдив

Английският Шефилд Юнайтед преговаря с Ботев Пловдив за трансфер на крилото Кристиан Нвачукву, твърди Telegraph. "Остриетата" се борят за завръщане във Висшата лига и имат нужда от още един флангови играч. Едната опция пред отбора е нигериецът, а другата Жеферсон Касерес от Мелгар.

Информацията гласи, че Шефилд Юнайтед води разговори и с двата клуба.

През този сезон Кристиан Нвачукву се утвърди в състава на Ботев Пловдив. Той вкара 4 гола и направи 3 асистенции в 25 мача за "канарчетата".

Нигериецът дойде в Пловдив от руския Виста.

