Новост: Американската киноакадемия вече трябва да гледа номинираните за „Оскар“ филми, за да гласува

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която присъжда наградите "Оскар", обяви промяна в правилата си, изискваща от членовете ѝ да гледат всички филми, номинирани в дадена категория, ако искат да гласуват в нея, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

"Членовете на киноакадемията вече трябва да изгледат всички номинирани филми във всяка категория, за да могат да гласуват във финалния кръг на "Оскар"-ите", се посочва в направеното от организацията изявление.

Това ново правило ще бъде приложимо от следващите награди "Оскар", 98-ата церемония за връчването на които е насрочена за 15 март 2026 г.

Досега имащите право на вот трябваше просто да потвърдят, че са гледали филмите, за да могат да гласуват. Някои от тях обаче на практика избираха измежду номинираните в дадена категория продукции, без да са ги гледали.



Само за "Оскар" за най-добър филм - категорията, в която има 10 номинации, участващите в надпреварата студиа всяка година правят всичко възможно по време на кампанията си, за да гарантират, че имащите право на глас действително са гледали техните продукции. За целта те организират множество събития - фестивали, частни или публични прожекции, понякога придружени от сесии с въпроси и отговори със звездите и т.н.

