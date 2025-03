Барабанистът на Guns N' Roses напусна групата

След близо две десетилетия зад барабаните на Guns N’ Roses, Франк Ферер официално се раздели с легендарната рок банда. Той бе най-дългогодишният барабанист в историята на групата и неизменна част от ритъм секцията на емблематичния състав.

На 19 март групата обяви „приятелското“ му напускане чрез официално изявление в Instagram.

„Guns N’ Roses съобщават за приятелската раздяла с Франк Ферер. Групата благодари на Франк за неговото приятелство, креативност и стабилно присъствие през последните 19 години и му пожелава успех в следващата глава от неговото музикално пътешествие“, гласи изявлението.

Thank you, Frank. For the friendship, creativity and sturdy presence over the last 19 years pic.twitter.com/Ql1SDrW1sb