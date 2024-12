Guns N’ Roses пристигат в София за концерт през юли 2025 г.

Рок легендите от Guns N’ Roses идват за концерт в София догодина. Те ще свирят на стадион „Васил Левски“, на 21 юли 2025 г., съобщават организаторите от Fest Team.

Датата в София е част от турнето на бандата в Европа и в Близкия изток през следващата година. Обиколката започва на 23 май и включва 24 дати. Guns N’ Roses ще свирят за първи път в Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. През 2025 г. Аксел Роуз, Слаш и Дъф Маккагън ще свирят още у нас, в Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария и Австрия.

Гости за концерта в София ще бъдат артистите от Public Enemy.

„Guns N’ Roses остават най-динамичната, провокативна и емблематична американска рок банда в историята до днес. Трайно вкоренен в поп културата, техният албум Appetite For Destruction от 1987 г., сертифициран с диамантен статус, е официално „най-продаваният дебютен албум в историята на САЩ“ и „11-ият най-продаван албум в САЩ за всички времена“. Турнето им Not In This Lifetime… (2016–2019) заема четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни турнета на всички времена“, разказват организаторите на концерта в София.

През 1991 г. Guns N’ Roses издават двойния си албум Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, сертифицирани със седемкратен платинен статус. С общи продажби от над 100 милиона копия до момента, техният каталог включва още G N’ R Lies, The Spaghetti Incident?, Greatest Hits и Chinese Democracy.

Снимка: Fest Team

Билетите ще бъдат достъпни от вторник, 10 декември чрез предварителната продажба за членовете на „Nightrain“. Допълнителни предварителни продажби ще има и в четвъртък, 12 декември, специално за членовете на Fest Club.

В масова продажба билетите влизат в петък, 13 декември, в 9:00 ч. в мрежата на единствения официален продавач за България – www.ticketstation.bg и на цени от 99 лв. Билетите ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани.

Последният път, когато Guns N’ Roses бяха в България, беше през 2012 г.