На кръгла маса във Виена беше обсъдена европейската сигурност в новата геополитическа реалност

На 24 март 2025 г. в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ (Haus Wittgenstein, Виена), Република Австрия, се проведе кръгла маса на тема „EUROPEAN SECURITY IN THE NEW GEOPOLITICAL REALITY“.

Събитието бе организирано в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Посолството на Република България в Република Австрия и Българския културен институт във Виена.

Участниците в събитието бяха взели като лозунг думите на г-жа Роберта Мецола – Председател на Европейския парламент – „Европа трябва да бъде отговорна за своята собствена сигурност“ (“Europe must be responsible for its own security”).

Във форума участваха повече от 25 утвърдени и млади учени от България, Австрия и Германия, които представиха и дискутираха актуални предизвикателства и решения в сферата на сигурността и отбраната.

Официалното откриване на кръглата маса бе направено от проф. Ирена Петева, ректор на УниБИТ и проф. Стоян Денчев, председател на Съвета на настоятелите на УниБИТ.

Приветствие към участниците отправиха и Нейно Превъзходителство Десислава Найденова-Господинова, Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия. С думи за приветствие към организаторите и гостите се обърна и проф. Румяна Конева, директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена и проф. Мартин Щигер, ректор на Университета по приложни науки Аленсбах, Германия.

Със ставане на крака и изслушване на химните на България, Австрия и Германия започна и Пленарната сесия, която беше открита с лекция на тема „Сигурността на Обединена Европа в настоящия геополитически контекст“, изнесена от проф. Стоян Денчев и проф. Ирена Петева. След това бяха представени и дискутирани ключови въпроси свързани с отбранителните способности на Европа, необходимостта от разработване на национални стратегии за сигурност, които да подпомогнат развитието на европейската сигурност.

Сериозен акцент беше поставен и върху ролята на технологиите за защита на личните данни за укрепване на европейския дигитален суверенитет, върху заплахите за свободите на гражданите на ЕС и върху все по-актуалната тема за ролята на изкуствения интелект при вземане на решения.

Участието на млади учени и докторанти в кръглата маса внесе поводи за размисъл и провокира оживена дискусия сред присъстващите, защото докладите засягаха значими геополитически аспекти в европейското образователно пространство, с ключовото участие на най-младите – студенти, докторанти и др.

В заключителната дискусия участниците обърнаха внимание на водещи събития през последните месеци, имащи отношение към европейската сигурност, които оказват влияние върху геополитическите процеси. Обект на обсъжданията бяха Близкия Изток, в частност конфликтът Хамас – Израел, войните в Сирия и Украйна. Не бе подминат и въпросът за създаване на европейски сили за сигурност, които да формират единна европейска армия.

На форума бяха набелязани и някои насоки за бъдещо сътрудничество и бяха изведени акцентите върху значението за споделени подходи за справяне със съвременните заплахи пред геополитическата реалност.

Всички участници в кръглата маса изслушаха с интерес изложената от проф. Денчев концепция за вече разработената и очакваща утвърждаване нова научна програма в областта на сигурността и отбраната – „Наука за сигурно бъдеще“.

Кръглата маса допринесе за задълбочаването на експертния диалог и постави основа за нови научни и образователни инициативи в сферата на сигурността и отбраната в Европа.