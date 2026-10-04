Българин е новият световен шампион по ядене на люто

Българинът Николай „Papaworm“ Филипов е новият световен шампион по ядене на люто на League of Fire. Той спечели световната титла на 3 октомври, след като победи в директен двубой трикратния шампион Стивън „Fiery Redd“ Кърган от САЩ.

Финалът се проведе пред публика на сцената на Sofia Chilli Fest 2026 край софийското село Лозен. С победата Филипов спечели световния шампионски пояс на League of Fire и донесе титлата на България.

Двубоят продължи 14 рунда и близо час и 40 минути. Всеки от двамата претенденти е изял над 76 състезателни чушки, а победителят беше определен в първия скоростен рунд.

Сред изпитанията са били чушки с лютивост над 1,5 млн. единици по скалата на Сковил. В два от рундовете състезателите са консумирали и специално приготвени за финала сосове с лютивост над 6 млн. единици по Сковил.

„Нямам думи да опиша колко съм щастлив. Беше много тежка битка и до последния момент дадох всичко от себе си, защото знаех какъв шанс е това – за мен, но и за България“, заяви Николай Филипов след победата.

Той поздрави съперника си за двубоя и спортсменството и определи спечелването на световната титла пред българска публика като момент, който ще помни цял живот.

Победи световен шампион и рекордьор на Гинес

Филипов стигна до титлата срещу един от най-сериозните състезатели в международната лига. Стивън „Fiery Redd“ Кърган пристигна в България като трикратен световен шампион на League of Fire.

Само дни преди двубоя американецът постави и световен рекорд на Гинес за най-бързо изяждане на 50 чушки Ghost Pepper (Bhut Jolokia), като се справи с предизвикателството за по-малко от пет минути. Предишното постижение е принадлежало на канадеца Майк Джак.

Българският шампион също има сериозна история в състезателното ядене на люто. Николай Филипов е двукратен носител на Софийския колан на League of Fire, след като печели надпреварата през 2024 и 2025 г. Участието му в международния турнир в Риети през август тази година също е потвърдено от организаторите на състезанието.

През 2025 г. Филипов постави и световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Carolina Reaper – 4 минути и 32 секунди.

Стотици подкрепиха Филипов преди финала

Минути преди битката за световната титла посетители на фестивала се включиха в „Голямото люто отхапване“ – инициатива за едновременно отхапване на люта чушка от възможно най-много хора.

Проявата беше организирана като подкрепа за Николай Филипов преди финала. Всеки от участниците получи прясна люта чушка, а след сигнал от сцената всички трябваше да отхапят едновременно. Организаторите предварително обявиха, че инициативата ще бъде документирана като опит за рекорд.

Световният финал беше воден от основателя на League of Fire Шахина Уасийм, известна като UK Chilli Queen, а двубоят беше излъчван онлайн за международната аудитория на състезателната лига.

Фестивалът на лютото продължава и днес

Sofia Chilli Fest 2026 продължава и днес, 4 октомври, край село Лозен. Третото издание на фестивала се провежда на 3 и 4 октомври и събира производители, състезатели и почитатели на лютите храни от България и чужбина.

В програмата са включени дегустации, базар на продукти, музика, демонстрации, работилници, занимания за деца, посещения на фермата и Музея на лютото, както и различни люти предизвикателства.

Вторият ден на фестивала вече започва с шампионския пояс на League of Fire в България.