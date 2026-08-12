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Моника Белучи блесна в дантелена рокля в Локарно (СНИМКА)

Моника Белучи блесна в дантелена рокля в Локарно (СНИМКА)

12 Август, 2026 12:43 1 444 5

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  • локарно-
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  • нов филм-
  • дантелена рокля

Звездата пристигна на фестивала за представянето на новия си филм „Ketticè“

Моника Белучи блесна в дантелена рокля в Локарно (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

61-годишната италианска актриса Моника Белучи привлече вниманието на червения килим на 79-ия филмов фестивал в Локарно, Швейцария, с елегантна черна рокля с дантелен корсаж. Звездата пристигна на фестивала за представянето на новия си филм „Ketticè“.

Черна дантела и подчертан корсаж

За вечерната си поява Моника Белучи избра дълга черна рокля на Fendi, която следваше плътно силуета ѝ. Моделът беше с открити рамене, флорална дантела и вграден корсет, който оформяше горната част на тоалета.

Италианската актриса запази останалата част от визията си сравнително семпла, като заложи на бижута Cartier. Белучи отново остана вярна на черното – цвят, превърнал се през годините в една от запазените марки на стила ѝ при официални появи. Данни от официалните ѝ публикации около фестивала също посочват Fendi и Cartier като марки зад визията ѝ.


Моника Белучи представи „Ketticè“

Моника Белучи беше в Локарно като част от екипа на „Ketticè“ на италианския режисьор Джовани Торторичи. Филмът участва в международния конкурс на фестивала и се състезава за голямата награда „Златен леопард“.

На 8 август Белучи се появи както на фотосесията за продукцията, така и на червения килим. Заедно с нея пред фотографите застанаха режисьорът Джовани Торторичи и актьорите Салваторе Галина и Ракеле Тестагроса.

„Ketticè“ е италианско-френска продукция, продуцирана от компании, сред които Frenesy на Лука Гуаданино. Действието се развива в Палермо през 2012 г. и проследява историята на двама 16-годишни – Кети и Джулио, които създават собствено пространство за свобода далеч от погледа и очакванията на възрастните.

Нетипична роля за италианската звезда

Самата Моника Белучи призна, че ролята ѝ в „Ketticè“ е различна от почти всичко, което е правила досега. Актрисата играе нещастна и неудовлетворена майка от заможно семейство, която е загубила връзка със сина си и живее зад фасадата на привидно съвършен живот.

Филмът е сред заглавията в основния конкурс на 79-ото издание на фестивала в Локарно, който се провежда от 5 до 15 август 2026 г.

Появата на Моника Белучи събра силен медиен интерес не само заради новата ѝ роля, но и заради характерната ѝ елегантност на червения килим – този път подчертана от черна дантела, корсетен силует и класически бижута.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    8 2 Отговор
    Много приятна пищност.
    На младини беше топ, отлична.
    Нооооо: по-важни са уменията.
    А там историята мълчи, засега.

    12:46 12.08.2026

  • 2 Идън

    10 2 Отговор
    Роклята не е нещо кой знае какво... Възхищавам се на излъчването и- това е харизма.Ще я помня винаги като Малена...В психологията има синдром наречен на нейната героиня от филма- синдром на Малена-мразена от жените и обичана от мъжете.Може би именно заради това излъчване...на красота и загадъчност...

    12:57 12.08.2026

  • 3 Хейто

    0 6 Отговор
    Да,Моника Белучи имала големи умения обаче като млада.Сега вече ги е загубила.

    13:30 12.08.2026

  • 4 А под роклята

    0 1 Отговор
    Кожа, на вълнички

    14:49 12.08.2026

  • 5 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Моника Белучи винаги е била Белла-красива и вдъхновяваща мъжете!

    14:54 12.08.2026