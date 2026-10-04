Педро от „Ергенът“ крие тъмно минало

Преди да се появи в „Ергенът: Любов в рая“ като ресторантьор с бохемски образ, Петър Китов – Педро, е бил свързван с история за седеммесечен престой в арест в Доминиканската република. Твърдението е публикувано от вестник „Уикенд“ и е цитирано от Пловдив24. Задържането е било част от разследване за източване на банкови карти.

Информацията не е потвърдена публично от доминиканските власти, чрез съдебен документ или от самия Петър Китов. Затова данните за ареста, причината за него и последвалите ограничения трябва да се разглеждат като медийни твърдения, а не като установени факти.

Твърдение за гаранция от 80 000 евро

Според публикацията освобождаването на Китов е станало срещу гаранция от 80 000 евро. В нея се твърди още, че след излизането му от ареста той е получил доживотна забрана да влиза в Доминиканската република. Публични документи, които да потвърдят тези обстоятелства, не са представени.

Тъкмо липсата на официално потвърждение поставя историята в различна категория от останалите подробности за участника. За живота му в риалити формата има публично представяне от bTV, където Петър Китов е описан като ресторантьор и собственик на плаващ ресторант. Най-голямата му гордост е дъщеря му, а мечтата за собствен ресторант на вода вече е реализирана.

Пури, уиски и напрежение в риалитито

В предаването Педро се появява с кашон уиски, кашон вино и голям запас от пури. Самият той е разказал, че допреди време е консумирал по една бутилка уиски на ден и е качил около 15 килограма. По-дългата брада е част от визията, с която днес е познат на зрителите.

Пурата почти постоянно в ръката му предизвиква остри коментари от останалите участници. Най-критична към поведението му е Деси, която го атакува за показността. Китов отговаря с ирония и твърди, че „зад заядливата ѝ маска се крие добро сърце“.

Така образът на Педро в „Ергенът“ се оформя между демонстративен бохемски начин на живот, признания за минали проблеми с алкохола и непотвърдена история за престой в Доминиканската република. Засега именно последната част остава без публично потвърждение от официален орган или от самия Петър Китов.