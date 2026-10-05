Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Кака Лара изненада мрежата с нов член на семейството (СНИМКИ)

Кака Лара изненада мрежата с нов член на семейството (СНИМКИ)

5 Октомври, 2026 12:58 538 5

  • кака лара-
  • нов член-
  • семейство-
  • пудел-
  • домашен любимец-
  • куче

Водещата показа миниатюрно пуделче, което ще радва домът ѝ

Кака Лара изненада мрежата с нов член на семейството (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Култовата водеща кака Лара блести от щастие заради нов член на семейството, който очевидно внася доза радост в дома ѝ - пуделчето Роби.

"Нашият нов член на семейството вече си е вкъщи! Добре дошъл, Роби!“, написа добре познатата на екрана Лара Береану към галерия от снимки с малкото пухкаво пале, което се радва на ласки и прегръдки.

Към веселите кадри с малкия чаровник кака Лара отправи и специална благодарност към Десислава Генова „за любовта и грижите“, с които кученцето е било обградено, докато попадне в новия си дом.

Още преди месец тя загатна, че Робърт се е родил и ще се присъедини към тях съвсем скоро.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сладур

    4 2 Отговор
    Голям сладур ! Честито .

    13:00 05.10.2026

  • 2 Бай Марко

    3 1 Отговор
    Бетани не е наред,но и тази пълно ку...

    Коментиран от #3

    13:05 05.10.2026

  • 3 Ем.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Марко":

    Кво казват,като нямаш внуче,имаш куче 😂

    13:13 05.10.2026

  • 4 Зевзек

    0 0 Отговор
    Как така кака като си е чиста бабка?

    13:30 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.