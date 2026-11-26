Бритни Спиърс се събра със семейството си за Деня на благодарността в Луизиана, дни след като публично се извини за минали конфликти. С певицата са синовете ѝ Шон Престън и Джейдън Джеймс, сестра ѝ Джейми Лин Спиърс, зет ѝ Джейми Уотсън и племенниците ѝ Мади и Айви, съобщава Page Six.

„Всички прекараха чудесно досега“, заявява източник пред изданието. Според TMZ Бритни се е срещнала и с родителите си Джейми и Лин Спиърс.

Събирането идва непосредствено след публикация на Бритни Спиърс в Instagram, която по-късно е изтрита. В нея тя пише, че се чувства благословена да има красиво семейство и се извинява за това, че е повдигала стари проблеми.

„Липсват ми ужасно много и много съжалявам“, пише Бритни Спиърс.

Певицата обяснява, че е смятала, че трябва да защити сърцето си, но признава, че упоритостта ѝ е била „детинска и неудобна“. Тя допълва, че никога не е разговаряла лице в лице с близките си за част от старите конфликти.

Години на напрежение

Отношенията на Бритни Спиърс със семейството ѝ се влошиха особено след 13-годишното попечителство, започнало през февруари 2008 г. и прекратено през ноември 2021 г. През октомври певицата заяви, че все още изпитва горчивина заради годините, през които решенията за личния и професионалния ѝ живот са били вземани в рамките на този режим.

По-рано през ноември Бритни нападна публично сестра си Джейми Лин и бившия си съпруг Кевин Федърлайн. Тя твърди, че по време на посещенията си в Луизиана през пандемията не ѝ е било позволено да държи племенницата си Айви. В същата публикация певицата написа, че ще си намери „ново семейство“.

На този фон тазгодишното събиране бележи промяна в публичното отношение на Бритни Спиърс към близките ѝ. То се случва и на фона на усилията ѝ да възстанови връзката със синовете си. През октомври тя ги заведе в увеселителния парк „Доливуд“, а през септември поздрави Джейдън за 20-ия му рожден ден.

През март 2026 г. Бритни беше арестувана за шофиране под въздействие. По-късно тя се призна за виновна по по-леко обвинение и доброволно постъпи в рехабилитационна програма. Новото семейно събиране в Луизиана е първият публично потвърден знак за сближаване след поредицата от конфликти и взаимни обвинения.