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Музикалната телевизия на Деси Слава я докарала до фалит

Музикалната телевизия на Деси Слава я докарала до фалит

5 Октомври, 2026 13:58 1 148 8

  • деси слава-
  • певица-
  • поп фолк-
  • телевизия-
  • dstv

Фолк звездата имаше амбицията да даде платформа на изпълнителни от различни жанрове, но телевизията ѝ така и не постигна успех

Музикалната телевизия на Деси Слава я докарала до фалит - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-тежките финансови удари за Деси Слава се оказа амбициозната ѝ, но добронамерена идея да създаде собствена музикална телевизия. През 2010 г. певицата стартира DSTV с надеждата повече български изпълнители от различни жанрове да имат достъп до ефира и равна платформа за всички.

Проектът обаче бързо се превръща от мечта в сериозно финансово бреме. Деси Слава влага личните си спестявания, за да поддържа телевизията, а по-късно разказва, че била измамена от човек от екипа си, който според нея присвоил значителна сума, пише Шоу Блиц.

Певицата продължила близо година да налива собствени средства в опит да спаси проекта, но в един момент останала почти без пари. Това се отразило и на кариерата ѝ – не можела да инвестира в нови песни, участията намалели, а с тях и доходите.

Така започнали да се трупат и дългове. Деси Слава по-късно признава, че се е чувствала като провалена и дори избягвала да гледа витрините на магазините, защото новите тоалети ѝ се стрували непосилен лукс.

С времето изпълнителката успява да се върне към повече участия, да стабилизира доходите си и постепенно да изплати задълженията си. Малко след старта Деси продава телевизията на нов собственик, но и при него нещата не провървяват и в крайна сметка изчезва от ефира, а за поп фолк звездата остава сурово научения урок - да внимава на кого се доверява и да инвестира разумно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой какъв е

    4 1 Отговор
    С това деколте направо да сменя бранда.

    14:05 05.10.2026

  • 2 силен мъж

    2 1 Отговор
    Да си направи онлифенс.

    14:09 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Валерко

    1 1 Отговор
    Не, до фалит я докара безумната идея да си намали бюста! Ако си го беше оставила, сега никой нямаше да и обръщавнимание на паласките!

    14:13 05.10.2026

  • 5 МП4

    2 1 Отговор
    Много добро момиче и изключител глас!

    14:13 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 готин мъж

    3 0 Отговор
    Тя трябваше да пусне предаване Горещо подобно на това на Венета Райкова, но в своя версия: още по-горещо.

    14:35 05.10.2026