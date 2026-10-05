Музикалната телевизия на Деси Слава я докарала до фалит

Един от най-тежките финансови удари за Деси Слава се оказа амбициозната ѝ, но добронамерена идея да създаде собствена музикална телевизия. През 2010 г. певицата стартира DSTV с надеждата повече български изпълнители от различни жанрове да имат достъп до ефира и равна платформа за всички.
Проектът обаче бързо се превръща от мечта в сериозно финансово бреме. Деси Слава влага личните си спестявания, за да поддържа телевизията, а по-късно разказва, че била измамена от човек от екипа си, който според нея присвоил значителна сума, пише Шоу Блиц.
Певицата продължила близо година да налива собствени средства в опит да спаси проекта, но в един момент останала почти без пари. Това се отразило и на кариерата ѝ – не можела да инвестира в нови песни, участията намалели, а с тях и доходите.
Така започнали да се трупат и дългове. Деси Слава по-късно признава, че се е чувствала като провалена и дори избягвала да гледа витрините на магазините, защото новите тоалети ѝ се стрували непосилен лукс.
С времето изпълнителката успява да се върне към повече участия, да стабилизира доходите си и постепенно да изплати задълженията си. Малко след старта Деси продава телевизията на нов собственик, но и при него нещата не провървяват и в крайна сметка изчезва от ефира, а за поп фолк звездата остава сурово научения урок - да внимава на кого се доверява и да инвестира разумно.
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1 Кой какъв е
14:05 05.10.2026
2 силен мъж
14:09 05.10.2026
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4 Валерко
14:13 05.10.2026
5 МП4
14:13 05.10.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 готин мъж
14:35 05.10.2026