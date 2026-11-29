Мария Грънчарова разказа за един от най-тежките периоди в живота си в поредицата „Спомняш ли си?“ на предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви. Разводът ѝ съвпаднал с тежкото заболяване на баща ѝ Борислав Грънчаров, а певицата напуснала семейния дом, за да се грижи за него.

В същото време синът ѝ останал при баща си. Години по-късно Грънчарова определя детето като най-пострадалата страна от раздялата. „Детето ми беше жертва“, признава тя в разговора.

Певицата разказва, че в онзи период се е наложило едновременно да се справя с развода, болестта на баща си и предишното заболяване на майка си. Направила всичко възможно, за да помогне на Борислав Грънчаров, но той не успял да се възстанови.

Въпреки края на брака Мария Грънчарова и бившият ѝ съпруг са съхранили добрите си отношения. Двамата продължават да бъдат близо един до друг, а синът им живее на около 50 метра от дома на певицата и нейната майка.

За да преодолее натрупаното напрежение и болка, Грънчарова потърсила помощ от психолог. Тя признава, че е имала много поводи да се откаже, но вместо това продължила да записва песни.

След смъртта на Борислав Грънчаров Мария изпълнила негово желание и издала посмъртен албум с 20 негови песни. Сред тях е „Елеонора“, превърнала се и в основа на виртуален дует между баща и дъщеря.

Песента продължава да има силно лично значение за певицата. Тя признава, че се разплаква, когато чуе записа, защото го свързва с опита си да запази гласа и присъствието на баща си чрез музиката.

През април 2026 г. Грънчарова се завърна към музикалната сцена след близо 10-годишна пауза, като представи песента „Тик-так“. Така личната ѝ история за развода, загубата и възстановяването продължава да се преплита с професионалния ѝ път.