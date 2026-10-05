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София Вергара смая в Париж с прилепнала кожена рокля (СНИМКИ)

София Вергара смая в Париж с прилепнала кожена рокля (СНИМКИ)

5 Октомври, 2026 17:58 945 7

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54-годишната актриса показа удивителната си фигура в тясна червена рокля

София Вергара смая в Париж с прилепнала кожена рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Колумбийско-американската актриса София Вергара привлече вниманието с поредна впечатляваща визия по време на Седмицата на модата в Париж. 54-годишната звезда от „Модерно семейство“ беше заснета с прилепнала кожена рокля в цвят бордо след вечеря в популярния ресторант Siena.

София Вергара останала в италианския ресторант до около 4 часа сутринта в събота, но въпреки късния час се появила пред фотографите в безупречен вид. Актрисата съчетала дългата кожена рокля с обувки на висок ток в същия нюанс и малка дамска чанта.

Вергара допълнила визията си с обеци, колие със сърцевиден медальон и гривни, а дългата си тъмна коса оставила свободно спусната на вълни.

Актрисата активно споделя моменти от престоя си във френската столица. Ден по-рано София Вергара вечеря с актрисите Ева Лонгория и Ейса Гонсалес, както и с предприемачката Фаджер Фахад.

„Винаги си прекарваме страхотно! Обичам ви“, написа Вергара към снимки от вечерта.

В събота звездата от „Модерно семейство“ беше и сред гостите на първия ред на ревюто на Hermès за сезон пролет/лято 2027. За събитието тя отново заложи на прилепнала кожена рокля, този път в черно.

Кожените тоалети очевидно са сред предпочитаните визии на актрисата за събитията на френската модна къща. През март София Вергара беше заснета пред Hôtel Costes в Париж с изработен по поръчка кожен корсет на Laura Basci и мини чанта Kelly на Hermès от черна алигаторска кожа със златист обков. Подобен модел на вторичния пазар беше предлаган от Sotheby's за около 72 500 долара.

Бордото е поредният вариант на червената гама, към която София Вергара редовно се връща при публичните си появи.

През юли актрисата отпразнува 54-тия си рожден ден в Италия, където позира на яхта с червен бански. „Това беше най-хубавият рожден ден! 54 е хубаво число“, написа тогава тя в Instagram.

Няколко месеца по-рано Вергара избра и червена рокля с корсет за вечеря в Маями.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ценител

    4 0 Отговор
    Латино Бомбааа ..........

    Коментиран от #4

    18:08 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йоца Петричка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ценител":

    Тая бомба май веднъж е гърмяла

    18:23 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не съм

    0 0 Отговор
    Смаян, не нея обичам!

    18:33 05.10.2026