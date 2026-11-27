Златна вана, библиотека с 1000 книги и маса за вечеря с бяла покривка са част от пътуването, което Кейти Пери и Джъстин Трюдо предприеха с луксозния влак Venice Simplon-Orient-Express. Двойката е наела частния вагон L’Observatoire по маршрута от Париж до Венеция, а цената на нощувката е посочена като 80 000 британски лири.

Пери сподели кадри от пътуването, на които двамата вечерят, пият коктейли и играят карти. Певицата е публикувала и снимки от златната вана, разположена до прозорец с гледка към пътуващия пейзаж. Според описанието на „Дейли мейл“ влакът не намалява скоростта по време на къпане, за да не се разплисква водата.

Частният вагон има собствена библиотека

L’Observatoire е добавен към композицията през 2025 г. и е проектиран като самостоятелно пространство за двама пътници. Освен спалня и трапезария, той разполага с библиотека с 1000 книги и покривни прозорци. Прозорците са снабдени със стъклочистачки, които могат да се използват при дъжд.

На борда има иконом, който обслужва пътниците по време на пътуването. Вагонът е поставен в края на влака, което дава на гостите по-голямо уединение и ограничава срещите с останалите пътници. Менюто включва икри и шампанско.

При пристигането си във Венеция Кейти Пери е слязла от луксозния влак с черна рокля със златни копчета и балетни обувки. Тя и Трюдо са слезли от влака, държейки се за ръце. Европейското им пътуване е включвало още Барселона, Милано и Париж.

Връзката им стана публична през 2025 г.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо за първи път предизвикаха слухове за връзка през юли 2025 г. През декември същата година певицата публикува общи снимки от пътуване до Япония, с което отношенията им станаха публични. През юни 2026 г. двамата направиха обща поява на червения килим на фестивала „Трайбека“ в Ню Йорк.

По време на престоя си във Франция Пери и Трюдо са се снимали и с президента Еманюел Макрон. Кадърът предизвика шеговити реакции от почитатели, тъй като френският държавен глава е застанал непосредствено зад двойката.

Пътуването съвпадна с нов интерес към миналото на Пери. Бившият ѝ съпруг Ръсел Бранд беше осъден във Великобритания на 9 ноември 2026 г. на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и три сексуални посегателства, извършени срещу четири жени между 2004 и 2009 г.

Ръсел Бранд и Кейти Пери се срещат през 2009 г., сключват брак през 2010 г., а бракът им приключва в края на 2011 г.

В интервю за „Вог“ през 2013 г. поп звездата описва отношенията като „много контролиращи“, но не е коментирала публично присъдата на бившия си съпруг.