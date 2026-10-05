Майкъл Дъглас: Заплашвали го с игла, заразена с ХИВ

Майкъл Дъглас пристигнал на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1992 г., за да бъде водещ. Вместо обичайното посрещане от фотографи и журналисти обаче актьорът бил срещнат от агенти на ФБР и сержант от полицията в Лос Анджелис, които го предупредили за сериозна заплаха за безопасността му.

Дъглас разказва за случилото се в мемоарите си One Helluva Ride, които излизат на 6 октомври. Според описанието му властите получили информация, че мистериозен мъж в залата възнамерява да го намушка с игла, заразена с ХИВ.

„Имаме информация, че някой ще се опита да ви намушка с игла, заразена с ХИВ, тази вечер“,

казали му представителите на ФБР и полицията при пристигането му в Shrine Auditorium. Разказът е представен от Дъглас като спомен от периода, когато кризата със СПИН все още предизвиквала силен страх и тревога в обществото.

Актьорът все пак излязъл на сцената

Заради заплахата ФБР разположило агенти под прикритие сред публиката. Те следели за евентуалния нападател и охранявали Дъглас дори когато той излизал навън за цигара по време на церемонията.

Въпреки предупреждението актьорът решил да изпълни ангажимента си. Той връчил наградата „Оскар“ за най-добра актриса на Джоди Фостър, отличена за ролята си във филма „Мълчанието на агнетата“.

„Докато излизах, хвърлих бърз поглед към тълпата, за да се уверя, че никой не бърза към сцената. Виждах само ослепителни светлини“,

пише Дъглас в книгата.

Дългогодишен приятел на актьора потвърдил историята пред Page Six. По думите му агентът посъветвал Дъглас да не излиза на сцената, защото властите знаели, че заподозреният може да е в залата, но не знаели къде точно.

„Майкъл беше ужасно уплашен. Беше наистина смел ход от негова страна да излезе там“,

разказал приятелят му. В крайна сметка нападение не последвало, а заподозреният не бил задържан.

Разказ и за друга заплаха

В One Helluva Ride Дъглас описва и друг период, в който твърди, че животът му е бил застрашен. Става дума за времето, когато през 70-те години снимал телевизионния сериал „Улиците на Сан Франциско“.

Актьорът пише, че името му попаднало в „списъка за убийства“ на „Ангелите на смъртта“ – група, свързвана с расово мотивираните убийства „Зебра“ в Сан Франциско. При тези убийства в началото на 70-те години загинали най-малко 15 души.

По думите на Дъглас той носел бронежилетка под дрехите си, а около снимачната площадка били разположени полицаи под прикритие.

Мемоарите обхващат още отношенията му с баща му Кърк Дъглас, личния му живот и историите зад създаването на филми като „Фатално привличане“, „Първичен инстинкт“ и „Жемчугът на Нил“. Книгата е посветена на повече от пет десетилетия от кариерата му като актьор и продуцент.

Източници: actualno.com, apnews.com, latimes.com