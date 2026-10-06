Димитър Маринов на 62: Българинът, който развя трибагреника на „Оскарите“

Димитър Маринов навършва 62 години днес, 6 октомври. Българският актьор с успешна кариера в САЩ остава свързан с един от най-емоционалните български моменти в историята на наградите „Оскар“ – през 2019 г. той излезе на сцената с българския трибагреник, след като „Зелената книга“ беше обявен за най-добър филм.

Маринов е роден на 6 октомври 1964 г. в София. Житейският му път обаче е далеч от типичната история за актьор, който от ранна възраст преследва Холивуд.

Преди киното важна част от живота му е музиката. Той свири на цигулка и получава сериозна музикална подготовка, която години по-късно се оказва ключова и за най-известната му филмова роля.

Трудният път от България до Америка

Биографията на Димитър Маринов включва драматични обрати още преди заминаването му за САЩ. В свои интервюта актьорът е разказвал за проблемите си с комунистическата власт и за престой в затвора през 80-те години.

След политическите промени напуска България и започва нов живот зад граница. Пътят му преминава през Европа, преди в крайна сметка да се установи в Съединените щати.

Началото там няма нищо общо с блясъка на Холивуд. Подобно на много имигранти, Маринов преминава през различни професии, докато постепенно намира мястото си като актьор.

С времето започва да получава роли в американски телевизионни продукции и филми. Появява се в сериали като „NCIS“, „NCIS: Los Angeles“, „The Mentalist“, „S.W.A.T.“ и други.

Големият пробив обаче идва десетилетия след пристигането му в Америка.

„Зелената книга“ промени всичко

През 2018 г. Димитър Маринов получава ролята на руския виолончелист Олег в „Зелената книга“ (Green Book) на режисьора Питър Фарели.

Филмът разказва историята на турнето на афроамериканския пианист Дон Шърли в американския Юг през 60-те години. Главните роли са поверени на Виго Мортенсен и Махершала Али.

Маринов е част от музикалното трио на Шърли. Любопитен детайл е, че музикалната му подготовка от детството му помага при изграждането на образа – макар основният му инструмент да е цигулката.

„Зелената книга“ се превръща в един от най-обсъжданите филми на сезона и получава пет номинации за „Оскар“.

На 24 февруари 2019 г. продукцията печели три статуетки – за най-добър филм, поддържаща мъжка роля на Махершала Али и оригинален сценарий.

И тогава идва моментът, който превръща Маринов в истинска знаменитост в България.

Българското знаме на сцената на „Оскарите“

Когато екипът на „Зелената книга“ излиза на сцената на Dolby Theatre в Лос Анджелис, за да получи наградата за най-добър филм, сред хората зад продуцентите се вижда Димитър Маринов.

В ръката си той държи малко българско знаме.

Кадрите обикалят българските медии и социалните мрежи и се превръщат в един от най-запомнящите се моменти за страната ни от церемонията.

Самият Маринов впоследствие неведнъж е говорил за гордостта си от българския си произход и за решението да покаже трибагреника пред милионната аудитория.

Участието му в „Зелената книга“ го прави и първия български актьор, излязъл на сцената на наградите „Оскар“ като част от екипа на филм победител в основната категория.

Холивуд след „Оскарите“

Успехът на „Зелената книга“ не остава единичен момент в американската кариера на Димитър Маринов.

Той продължава да работи в киното и телевизията, като ролите му често използват способността му да пресъздава персонажи от различни националности и култури.

Маринов не прекъсва връзката си и с България. През последните години той се появява в страната за различни културни и обществени инициативи, срещи и майсторски класове, а историята му често е представяна като пример за необичайния и труден път към успеха.

Актьорът е и баща на две деца – Йордан и Михаил.

Успехът, дошъл след десетилетия

Историята на Димитър Маринов е необичайна и за стандартите на Холивуд. Международният му пробив не идва на 20 или 30 години, а когато вече има зад гърба си десетилетия житейски и професионален опит.

Когато „Зелената книга“ излиза по кината, Маринов е на 54.

Само няколко месеца по-късно стои на най-престижната сцена в световното кино с българското знаме в ръка.

Днес, на 62 години, Димитър Маринов остава сред малкото български актьори, успели да изградят продължителна професионална кариера отвъд Океана.

А кадърът от вечерта на 24 февруари 2019 г. продължава да бъде най-разпознаваемият момент от нея – един българин на сцената на „Оскарите“, който използва няколкото секунди пред камерите, за да покаже откъде е тръгнал.

Източници: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, IMDb, БТА, БНТ, NOVA