„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК

Хиляди фенове посрещнаха с аплодисменти завръщането на „Под прикритие“. Първата предпремиера на шестия сезон се проведе в зала 1 на Националния дворец на културата, а сред публиката имаше зрители, пристигнали от Англия, за да гледат новия епизод.

Снимка: БНТ

Предпремиерата беше организирана от БНТ и НДК. Преди прожекцията актьори от предишните сезони и новите лица в сериала преминаха по червен килим. Зрителите реагираха с бурни аплодисменти, а част от тях определиха първия епизод като „много обещаващ“ и „уникален“.

„Надявам се да ви хареса и до края“, каза актьорът Юлиян Вергов пред публиката.

Втора предпремиера и телевизионен старт

Заради големия интерес е насрочена и втора предпремиера на 6 октомври в зала 1 на НДК. Билетите за първата прожекция са били разпродадени за по-малко от два дни, а за втората са останали последни места, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Телевизионната премиера на шестия сезон ще бъде на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1. Първият епизод ще бъде излъчен след „Всичко за сина ми“ с Димитър Рачков.

Историята продължава 10 години по-късно

Шестият сезон се реализира в копродукция между БНТ и Falconwing Studio. Сюжетът се развива 10 години след петия сезон и проследява какво се е случило с героите, както и как се е сформирала групата на Джаро.

Режисьорът Виктор Божинов заяви, че през изминалото десетилетие са се натрупали нови теми, които могат да бъдат разказани. По думите му сезонът запазва актуалността, която е отличителна за сериала, и засяга проблеми от днешния ден.

Сред актьорите в новия сезон са Захари Бахаров, Юлиян Вергов, Михаил Билалов, Павел Иванов, Александър Сано и Владимир Пенев. Главен сценарист е Ваня Николова, а изпълнителен продуцент е Магърдич Халваджиян.

Снимка: БНТ

Халваджиян съобщи, че екипът вече монтира деветия епизод, но работата по сериала все още не е напълно завършена.

Източници: bntnews.bg