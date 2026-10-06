„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК

Хиляди фенове посрещнаха с аплодисменти завръщането на „Под прикритие“. Първата предпремиера на шестия сезон се проведе в зала 1 на Националния дворец на културата, а сред публиката имаше зрители, пристигнали от Англия, за да гледат новия епизод.
Предпремиерата беше организирана от БНТ и НДК. Преди прожекцията актьори от предишните сезони и новите лица в сериала преминаха по червен килим. Зрителите реагираха с бурни аплодисменти, а част от тях определиха първия епизод като „много обещаващ“ и „уникален“.
„Надявам се да ви хареса и до края“, каза актьорът Юлиян Вергов пред публиката.
Втора предпремиера и телевизионен старт
Заради големия интерес е насрочена и втора предпремиера на 6 октомври в зала 1 на НДК. Билетите за първата прожекция са били разпродадени за по-малко от два дни, а за втората са останали последни места, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.
Телевизионната премиера на шестия сезон ще бъде на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1. Първият епизод ще бъде излъчен след „Всичко за сина ми“ с Димитър Рачков.
Историята продължава 10 години по-късно
Шестият сезон се реализира в копродукция между БНТ и Falconwing Studio. Сюжетът се развива 10 години след петия сезон и проследява какво се е случило с героите, както и как се е сформирала групата на Джаро.
Режисьорът Виктор Божинов заяви, че през изминалото десетилетие са се натрупали нови теми, които могат да бъдат разказани. По думите му сезонът запазва актуалността, която е отличителна за сериала, и засяга проблеми от днешния ден.
Сред актьорите в новия сезон са Захари Бахаров, Юлиян Вергов, Михаил Билалов, Павел Иванов, Александър Сано и Владимир Пенев. Главен сценарист е Ваня Николова, а изпълнителен продуцент е Магърдич Халваджиян.
Халваджиян съобщи, че екипът вече монтира деветия епизод, но работата по сериала все още не е напълно завършена.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трол
Коментиран от #5, #6
09:16 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хм.....
09:18 06.10.2026
5 🤔🤔🤔🤔
До коментар #2 от "Трол":Един дори харесвал най много Джаро....
защото бил .... БЕЗСКРУПОЛЕН
Новите ИДЕАЛИ 😔😔😔😔
09:18 06.10.2026
6 честен ционист
До коментар #2 от "Трол":Аз май не съм сгрешил като не съм му гледал нито една серия на тоя сериал. Бригада едно време ми стигаше.
09:20 06.10.2026
7 новите ценности на показ
Коментиран от #12, #17
09:24 06.10.2026
8 в кратце
09:24 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 😔😔😔😔
До коментар #7 от "новите ценности на показ":СлаФчо и Пайнера чалгализираха няколко поколения, сега Бозаджиян прави децата им и БЕЗСКРУПУЛНИ и ЛЪЖЦИ😔😔😔😔
09:46 06.10.2026
13 Специалист
10:01 06.10.2026
14 авантгард
След това започна едно безсмислено запълване на време с детински каскади с дразнещо екшън озвучаване или ненужмо дълги романтични музикални паузи.
Да видим дали ще се поправят сега.
А дано, ама надали.
Иначе актьорите, историята, диалозите са ТОП!
10:03 06.10.2026
15 Нереална боза
10:15 06.10.2026
16 Абе
10:27 06.10.2026
17 Защо
До коментар #7 от "новите ценности на показ":Да са идоли? Може да познаваш нещата из основи не защото си бил мутра, а защото си влизал в много конфликти с мутрите, и да си ги победил!
10:28 06.10.2026