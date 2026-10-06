Новини
Любопитно »
„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК
  Тема: Известни личности

„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК

6 Октомври, 2026 09:13 888 17

  • под прикритие-
  • под прикритие 6-
  • бнт-
  • ндк-
  • телевизионни сериали

Първият епизод от новия сезон беше показан предпремиерно в зала 1

„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК - 1
Снимка: Фейсбук
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хиляди фенове посрещнаха с аплодисменти завръщането на „Под прикритие“. Първата предпремиера на шестия сезон се проведе в зала 1 на Националния дворец на културата, а сред публиката имаше зрители, пристигнали от Англия, за да гледат новия епизод.

„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК
Снимка: БНТ

Предпремиерата беше организирана от БНТ и НДК. Преди прожекцията актьори от предишните сезони и новите лица в сериала преминаха по червен килим. Зрителите реагираха с бурни аплодисменти, а част от тях определиха първия епизод като „много обещаващ“ и „уникален“.

„Надявам се да ви хареса и до края“, каза актьорът Юлиян Вергов пред публиката.


Втора предпремиера и телевизионен старт

Заради големия интерес е насрочена и втора предпремиера на 6 октомври в зала 1 на НДК. Билетите за първата прожекция са били разпродадени за по-малко от два дни, а за втората са останали последни места, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Телевизионната премиера на шестия сезон ще бъде на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1. Първият епизод ще бъде излъчен след „Всичко за сина ми“ с Димитър Рачков.

Историята продължава 10 години по-късно

Шестият сезон се реализира в копродукция между БНТ и Falconwing Studio. Сюжетът се развива 10 години след петия сезон и проследява какво се е случило с героите, както и как се е сформирала групата на Джаро.

Режисьорът Виктор Божинов заяви, че през изминалото десетилетие са се натрупали нови теми, които могат да бъдат разказани. По думите му сезонът запазва актуалността, която е отличителна за сериала, и засяга проблеми от днешния ден.

Сред актьорите в новия сезон са Захари Бахаров, Юлиян Вергов, Михаил Билалов, Павел Иванов, Александър Сано и Владимир Пенев. Главен сценарист е Ваня Николова, а изпълнителен продуцент е Магърдич Халваджиян.

„Под прикритие 6“ събра хиляди фенове в НДК
Снимка: БНТ

Халваджиян съобщи, че екипът вече монтира деветия епизод, но работата по сериала все още не е напълно завършена.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    4 5 Отговор
    Младите хора много го харесват сериала и се вдъхновяват от героите.

    Коментиран от #5, #6

    09:16 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм.....

    13 0 Отговор
    Как да съм фен на някои, на които аз мога да им разказвам? И като знам какви фалшиви герои са техните "мъже на мъжете", които всъщност са певици, и пеят в хора?

    09:18 06.10.2026

  • 5 🤔🤔🤔🤔

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Един дори харесвал най много Джаро....
    защото бил .... БЕЗСКРУПОЛЕН🫪🫪🫪🫪
    Новите ИДЕАЛИ 😔😔😔😔

    09:18 06.10.2026

  • 6 честен ционист

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Аз май не съм сгрешил като не съм му гледал нито една серия на тоя сериал. Бригада едно време ми стигаше.

    09:20 06.10.2026

  • 7 новите ценности на показ

    13 0 Отговор
    Престъпниците, мафиотите и особоне наркобосовете са на мода днес, много са актуални. Това са новите идоли, няма Брад Пит, няма Мадона - Джаро, Маро, Ескобаро - това са личностите, на които явно ще се подражава.

    Коментиран от #12, #17

    09:24 06.10.2026

  • 8 в кратце

    6 0 Отговор
    Ако не са фенове,а филмолюбители,какво ще стане? Или зрители,поддръжници на филмовото изкуство.ИМАМЕ СИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!

    09:24 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 😔😔😔😔

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "новите ценности на показ":

    СлаФчо и Пайнера чалгализираха няколко поколения, сега Бозаджиян прави децата им и БЕЗСКРУПУЛНИ и ЛЪЖЦИ😔😔😔😔

    09:46 06.10.2026

  • 13 Специалист

    7 0 Отговор
    Нищо особенно. Само харчат парите на данъкоплатците. Отдавна сме преситени от западни криминалета. Филма Октопод от преди 20г само че тъп български вариант

    10:01 06.10.2026

  • 14 авантгард

    3 0 Отговор
    Първите два сезона (сезони? какви сезони??) бяха най-добри като структура.
    След това започна едно безсмислено запълване на време с детински каскади с дразнещо екшън озвучаване или ненужмо дълги романтични музикални паузи.
    Да видим дали ще се поправят сега.
    А дано, ама надали.
    Иначе актьорите, историята, диалозите са ТОП!

    10:03 06.10.2026

  • 15 Нереална боза

    6 0 Отговор
    Голяма сапунка.За да си бос,трябва да си доносник,иначе не може да издържиш 24 часа.

    10:15 06.10.2026

  • 16 Абе

    4 0 Отговор
    Тиа бахарчетата повече приличат на вуйчо си, дано не станат като него.

    10:27 06.10.2026

  • 17 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "новите ценности на показ":

    Да са идоли? Може да познаваш нещата из основи не защото си бил мутра, а защото си влизал в много конфликти с мутрите, и да си ги победил!

    10:28 06.10.2026