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Пол Маккартни преживял нервен срив след края на „Бийтълс“ и започнал да пие
  Тема: Известни личности

Пол Маккартни преживял нервен срив след края на „Бийтълс“ и започнал да пие

6 Октомври, 2026 09:45 474 2

  • пол маккартни-
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  • линда маккартни-
  • музика

Музикантът призна, че е започнал да пие, докато живеел в Шотландия със семейството си

Пол Маккартни преживял нервен срив след края на „Бийтълс“ и започнал да пие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пол Маккартни е преживял нервен срив след разпадането на „Бийтълс“ през 1970 г. Британският музикант разказа, че тогава се е чувствал объркан, защото внезапно е загубил работата, която е имал през целия си професионален живот. Информацията е цитирана от „Газета.Ru“, която се позовава на Variety.

„Това беше единствената работа, която някога съм имал, а изведнъж вече я нямаше“, спомня си Маккартни.

След края на групата Маккартни се оттеглил в Шотландия, където живеел с новото си семейство. По думите му липсата на професионални ангажименти и усещането за загуба на посока довели до тежък период.

„Започнах да пия“, казва музикантът.

Той уточнил, че в началото това му се струвало забавно, но постепенно престанало да бъде така. Маккартни не посочва конкретен медицински епизод, а описва преживяното като нервен срив в периода след разпадането на „Бийтълс“.

Критиките към „Рам“ задълбочили съмненията му

Любовта към семейството му помогнала да се върне към музиката. Заедно с тогавашната си съпруга Линда Маккартни той създал „Уингс“, а първият албум на двамата, „Рам“, излязъл през 1971 г.

Албумът бил посрещнат с остра критика, което допълнително засилило съмненията на Маккартни. „Мислех, че сме направили нещо специално, а критиците не мислеха така“, спомня си той. По думите му най-трудното било, че е повярвал на отрицателните оценки и започнал да се пита дали критиците не са прави.

Източници: gazeta.ru, variety.com


Великобритания
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ироничен

    1 0 Отговор
    Аз си пия и без такива драми...

    10:05 06.10.2026