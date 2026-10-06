Пол Маккартни преживял нервен срив след края на „Бийтълс“ и започнал да пие

Пол Маккартни е преживял нервен срив след разпадането на „Бийтълс“ през 1970 г. Британският музикант разказа, че тогава се е чувствал объркан, защото внезапно е загубил работата, която е имал през целия си професионален живот. Информацията е цитирана от „Газета.Ru“, която се позовава на Variety.
След края на групата Маккартни се оттеглил в Шотландия, където живеел с новото си семейство. По думите му липсата на професионални ангажименти и усещането за загуба на посока довели до тежък период.„Започнах да пия“, казва музикантът.
Той уточнил, че в началото това му се струвало забавно, но постепенно престанало да бъде така. Маккартни не посочва конкретен медицински епизод, а описва преживяното като нервен срив в периода след разпадането на „Бийтълс“.
Критиките към „Рам“ задълбочили съмненията му
Любовта към семейството му помогнала да се върне към музиката. Заедно с тогавашната си съпруга Линда Маккартни той създал „Уингс“, а първият албум на двамата, „Рам“, излязъл през 1971 г.
Албумът бил посрещнат с остра критика, което допълнително засилило съмненията на Маккартни. „Мислех, че сме направили нещо специално, а критиците не мислеха така“, спомня си той. По думите му най-трудното било, че е повярвал на отрицателните оценки и започнал да се пита дали критиците не са прави.
Източници: gazeta.ru, variety.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ироничен
10:05 06.10.2026