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Галена призна кой е най-големият ѝ порок
  Тема: Известни личности

Галена призна кой е най-големият ѝ порок

6 Октомври, 2026 13:14 1 056 11

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  • галин-
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  • попфолк-
  • известни личности

Певицата признава, че купува обувки с първите си пари и с всеки по-голям хонорар

Галена призна кой е най-големият ѝ порок - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Обувките са личният порок на Галена. Певицата признава, че с първите си спечелени пари е купила обувки, а с всеки по-голям хонорар повтаря същото.

„С първите пари си купих обувки. С всеки по-голям хонорар правя същото. Не мога да се контролирам по тази тема. Не пуша, не пия кафе, а алкохол пия съвсем малко. Обувките са моят порок“, казва Галена.


Галин я печели с нови чифтове

По думите на певицата съпругът ѝ Галин също обича да ѝ угажда с обувки. „Ако нещо сгафи, което е рядко, винаги се отчита с нови обувки. Всичко ми минава“, споделя тя със смях.

Певицата не посочва колко чифта притежава, но описва обувките като единствената слабост, пред която трудно успява да се контролира.

Източник: hotarena.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жорко

    7 0 Отговор
    Олелее, как се притесних. Помислих си за нещо друго .🤭

    13:21 06.10.2026

  • 3 Да произвежда

    3 0 Отговор
    Шоколад от шоколадови цех 🤩

    13:30 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стаси Трифонов

    3 0 Отговор
    Гадна чалгаджийка.

    13:40 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стефан Монов

    2 0 Отговор
    Какво е направила тая чалгаджийка? Някой да знае песен на Галена?

    13:45 06.10.2026

  • 9 Исторически парк

    4 0 Отговор
    За дрогата нищо не каза 😉😏

    13:52 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 българин от България

    3 0 Отговор
    И тая, и лицето славитрифонов са виновни за опростачаването на нацията.

    14:04 06.10.2026