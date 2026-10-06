Децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън използват различни имена в училище

Децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън не използват кралските си титли в училище. Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи са известни сред учители и съученици като Джордж Уелс, Шарлот Уелс и Луи Уелс, съобщава списание Hello!.

Фамилията „Уелс“ идва от титлите на родителите им. Принц Уилям и Кейт Мидълтън станаха принц и принцеса на Уелс след смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г. и възкачването на крал Чарлз III на британския престол.

Използването на титлата на родителите като своеобразна фамилия не е необичайно за британското кралско семейство. Самият принц Уилям и по-малкият му брат принц Хари са били известни като Уилям Уелс и Хари Уелс по време на обучението си и военната си служба. По онова време техният баща, сегашният крал Чарлз III, носеше титлата принц на Уелс.

Преди 2022 г. децата на Уилям и Кейт използваха фамилията „Кеймбридж“. Те бяха записани като Джордж Кеймбридж, Шарлот Кеймбридж и Луи Кеймбридж, тъй като родителите им тогава бяха херцогът и херцогинята на Кеймбридж.

Принц Джордж продължава семейната традиция в Итън

13-годишният принц Джордж, който е втори в линията за наследяване на британския престол след баща си, вече учи в престижния Итън Колидж в Бъркшър.

Преди това Джордж посещаваше Lambrook School заедно с по-малките си брат и сестра. 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи продължават образованието си там.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън лично придружиха най-големия си син за първия му учебен ден в Итън. Джордж пристигна в черен костюм и синя вратовръзка, след което облече традиционната униформа на училището, включваща черен фрак, жилетка, панталон на райе и бяла риза с твърда яка.

Изборът на Итън Колидж продължава семейна традиция. Принц Уилям учи там между 1995 и 2000 г., а принц Хари между 1998 и 2003 г. Основан през 1440 г., Итън е едно от най-известните частни училища за момчета във Великобритания.

Според кралския коментатор Кинси Скофийлд едно от най-големите предизвикателства пред принц Джордж вероятно няма да бъде свързано с учебната програма, а с опазването на личния му живот в епохата на социалните мрежи.

За разлика от баща си и чичо си, които са учили в Итън преди възхода на платформи като TikTok, принц Джордж ще трябва да съчетава сравнително нормален ученически живот с огромния обществен интерес към бъдещия британски монарх.

Опитът на принц Уилям в същото училище обаче може да бъде предимство. Според Скофийлд принцът на Уелс познава академичните изисквания, социалната среда и напрежението, с което синът му може да се сблъска през следващите години.