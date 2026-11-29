Катрин, принцеса на Уелс, стана патрон на The Christie NHS Foundation Trust и The Christie Charity – един от водещите онкологични центрове в Европа. Лечебното заведение в Манчестър се грижи за повече от 60 000 пациенти годишно и обслужва население от около 3,2 милиона души.

„Щастлива съм да стана патрон и очаквам с нетърпение да подкрепям забележителните хора, които всеки ден променят живота на пациентите и техните семейства“, заяви Кейт. Тя добави, че при сериозно заболяване надеждата и устойчивостта се поддържат не само от медицинското лечение, но и от състраданието, отношенията и подкрепата около пациента.

Посещението в Манчестър предшества новата роля

Назначението идва след посещението на принцесата в подразделението на The Christie в Уитингтън през юни. Тогава тя се запозна с грижите за хора, които живеят с или се възстановяват от рак, както и с услуги, насочени към психическото и емоционалното им състояние.

Сред подкрепяните от благотворителната организация услуги са творчески занимания, градина за възстановяване, духовна подкрепа и специализирана помощ за тийнейджъри и млади възрастни с онкологични заболявания. По време на посещението Катрин участва и в отбелязването на края на химиотерапевтичното лечение на пациентка.

„Грижата, която предоставяме, е съсредоточена върху човека, а не само върху неговия рак“, каза главният изпълнителен директор на The Christie Роджър Спенсър. По думите му интересът на принцесата ще помогне да се насочи внимание към медицинската и човешката страна на лечението.

Катрин говори за живота след диагнозата

Новата роля е свързана и с личния опит на принцесата. Тя обяви диагнозата си рак през март 2024 г., след като през януари същата година претърпя коремна операция. През септември 2024 г. съобщи, че е приключила химиотерапията, а по-късно беше описана като намираща се в ремисия.

В документалния филм Heal Катрин казва, че ракът променя човека физически, но и много по-дълбоко. Филмът проследява участието ѝ в National Three Peaks Challenge – изкачване на най-високите върхове на Англия, Шотландия и Уелс в рамките на 24 часа. Маршрутът е с дължина около 37 километра, а общото изкачване достига 3064 метра.

„Изцелението не е само да поправиш онова, което не е наред. То е да намериш баланс между усилието и приемането, между контрола и доверието“, казва Катрин във филма. Heal беше излъчен по Би Би Си на 29 ноември, а американската му премиера по Ен Би Си е насрочена за 30 ноември. Постъпленията от разпространението са предназначени за Royal Marsden Cancer Charity, която подкрепя болницата, в която принцесата е получила лечение.