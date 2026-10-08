Търсят пума с хеликоптер и дронове край Мюнхен

Полицията в Бавария издирва предполагаема пума в района на Нотцингер Моос край Обердинг, на няколко километра от летището в Мюнхен. В търсенето са включени полицейски хеликоптер, дронове и наземни патрули, но при първото претърсване животното не е открито.

Сигналът е подаден след наблюдение през нощта срещу 7 октомври. Човек е забелязал голямо животно с уред за нощно виждане и е предал видеозапис на властите. След анализ районната администрация в Ердинг съобщи, че „след първоначална експертна оценка е възможно да става дума за пума“. Видът на животното обаче все още не е потвърден окончателно.

Първото претърсване не дава резултат

Полицията е разширила операцията по суша и въздух. Освен хеликоптера и дроновете в района са изпратени полицейски екипи, които са проверявали за следи и останки от животни. „Търсенето продължава, но животното не беше забелязано“, заяви полицейска говорителка, цитирана от Германската информационна агенция.

По данни, цитирани от германски медии, при претърсването не са открити следи, които да потвърдят присъствието на голяма котка. Предвидено е допълнително издирване през нощта с дрон с термовизионна камера.

Властите предупреждават жителите

Районната администрация в Ердинг призова хората да не се приближават до животното и да не се опитват да го примамват или залавят. Кучетата трябва да бъдат водени на повод, а малките деца да не остават без надзор на открито в засегнатия район.

Засега не е ясно откъде би могло да се появи животното. Властите не разполагат с данни за избягала пума от цирк или друга регистрирана зооколекция в района. При ново наблюдение гражданите трябва незабавно да подадат сигнал до полицията в Ердинг.

Източници: br.de, rtl.de, fnp.de