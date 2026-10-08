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Търсят пума с хеликоптер и дронове край Мюнхен

Търсят пума с хеликоптер и дронове край Мюнхен

8 Октомври, 2026 08:11, обновена 8 Октомври, 2026 08:12 1 014 15

  • пума-
  • мюнхен-
  • германия-
  • полиция-
  • летище мюнхен

Животното е забелязано близо до летището, но видът му все още не е потвърден. При първото мащабно претърсване полицията не е открила следи.

Търсят пума с хеликоптер и дронове край Мюнхен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Бавария издирва предполагаема пума в района на Нотцингер Моос край Обердинг, на няколко километра от летището в Мюнхен. В търсенето са включени полицейски хеликоптер, дронове и наземни патрули, но при първото претърсване животното не е открито.

Сигналът е подаден след наблюдение през нощта срещу 7 октомври. Човек е забелязал голямо животно с уред за нощно виждане и е предал видеозапис на властите. След анализ районната администрация в Ердинг съобщи, че „след първоначална експертна оценка е възможно да става дума за пума“. Видът на животното обаче все още не е потвърден окончателно.

Първото претърсване не дава резултат

Полицията е разширила операцията по суша и въздух. Освен хеликоптера и дроновете в района са изпратени полицейски екипи, които са проверявали за следи и останки от животни. „Търсенето продължава, но животното не беше забелязано“, заяви полицейска говорителка, цитирана от Германската информационна агенция.

По данни, цитирани от германски медии, при претърсването не са открити следи, които да потвърдят присъствието на голяма котка. Предвидено е допълнително издирване през нощта с дрон с термовизионна камера.

Властите предупреждават жителите

Районната администрация в Ердинг призова хората да не се приближават до животното и да не се опитват да го примамват или залавят. Кучетата трябва да бъдат водени на повод, а малките деца да не остават без надзор на открито в засегнатия район.

Засега не е ясно откъде би могло да се появи животното. Властите не разполагат с данни за избягала пума от цирк или друга регистрирана зооколекция в района. При ново наблюдение гражданите трябва незабавно да подадат сигнал до полицията в Ердинг.

Източници: br.de, rtl.de, fnp.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    32 0 Отговор
    Шуменката чак до Германия ли стигна 😅

    Коментиран от #14

    08:14 08.10.2026

  • 2 добро утро от дядо дръмпир

    9 4 Отговор
    Дааа ,а пумата търси просиянски диверсанти......

    08:16 08.10.2026

  • 3 Трол

    13 0 Отговор
    Гестапо търси руски агент.

    08:16 08.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    ПУМАТА РОСКО ПЛЕВНЕЛИЕВ , ВСЪЩНОСТ НЕ Е ПУМА
    А ПУДЕЛ :)

    08:17 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    15 0 Отговор
    Мани я тая дръжава и пумите бегат у Германия вече

    08:35 08.10.2026

  • 7 Троян

    9 0 Отговор
    Абе смейте се. Във Мюнхен бях. Преди трийсет години. Беше се заблудило някакво сърне. Целият квартал беше излязъл и се бяха хванали за ръце. Хванаха го и го върнаха в гората.

    Коментиран от #9, #15

    08:47 08.10.2026

  • 8 Родина

    2 0 Отговор
    Мечката на Витоша още я търсят . Мълчат
    за да потулят собственика на частната хижа .

    09:04 08.10.2026

  • 9 6135

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Троян":

    Ами да пробват същия номер и като видят пумата!

    09:09 08.10.2026

  • 10 отчаяние прави бирата

    5 0 Отговор
    Свърши Октобърфест, но пумата не издържа- опикаха ù леговището. А иначе това е отчаяна PR акция на PUMA, която гледа с многодиоптърни очила след Adidas и с бинокъл след Nike.

    09:10 08.10.2026

  • 11 Перо

    7 0 Отговор
    Прилича ми на случая с черния леопард в шуменско! Много шум за нищо!

    09:32 08.10.2026

  • 12 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    3 0 Отговор
    Не е пума, а пантера.

    09:52 08.10.2026

  • 13 Оставете котето на мира

    4 0 Отговор
    Какво ви е направила пумата, че да я тормозите? Озъбила ли се е на някого? Нека си джитка и да си лови лисички. Там ги има много.

    09:56 08.10.2026

  • 14 уизеър

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    Взима си евтини билети и почти всеки месец лети до някъде. Има си европейски паспорт, не носи ръчен багаж, държи се прилично.

    09:58 08.10.2026

  • 15 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Троян":

    И да добавя:
    "Хванаха го и го върнаха в гората. "

    Сега новите инженери и лекари ще го хванат и направо на чеверме!

    10:22 08.10.2026