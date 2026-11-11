Откриха живо 11-месечно бебе, заровено в клетка за куче

11-месечно момче е открито живо в клетка за куче, заровена плитко в гориста местност край Бейтсбърг-Лисвил, Южна Каролина. Според шерифа на окръг Лексингтън Джей Кун детето вероятно е прекарало около 24 часа под земята.

Клетката е била увита с хавлия и покрита с пръст. Екипът, който претърсвал района, забелязал прясно разровена земя на около 50 ярда от къщата на дядото на детето по бащина линия. Докато започнали да копаят, служителите чули плача на момчето.

„Всички се втурнаха да го извадят“, заяви Кун, описвайки плача на детето като „най-радостния звук, който можете да чуете от плачещо бебе“.

Момчето е било откарано в болница. Подробности за състоянието му не са обявени, но шерифът е заявил, че се надява то да се възстанови напълно. По думите му хавлията вероятно е създала въздушен джоб около клетката.

Бащата е задържан

Полицията е започнала издирването, след като детето изчезнало, докато било под грижите на баща си. Бабата на момчето излязла по работа, а друга предварително уговорена гледачка пристигнала малко по-късно. Тогава бащата и детето вече не били в дома.

Разследващите проследили движението на 25-годишния Майкъл Комър на няколко места в окръг Лексингтън. Той бил открит в помощна постройка късно вечерта и задържан, но детето не било с него.

Комър първоначално е обвинен в кражба с взлом и съпротива при арест. Според шерифа разследващите работят с прокуратурата по определянето на допълнителни обвинения. Не е съобщено дали мъжът има адвокат.

Търсенето продължило близо денонощие

В издирването са участвали близо 100 служители на реда и представители на службите за обществена безопасност. Според властите при задържането си Комър не е дал информация къде се намира детето.

Окръжната шерифска служба продължава да изяснява обстоятелствата около изчезването и заравянето на момчето. Към момента потвърдено е, че детето е намерено живо и е получило медицинска помощ, докато правната отговорност на задържания все още се изяснява.

Източници: abcnews.com, cbsnews.com, abc17news.com