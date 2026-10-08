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Урсула фон дер Лайен на 68: от лекар до лидер на Европа
  Тема: Известни личности

Урсула фон дер Лайен на 68: от лекар до лидер на Европа

8 Октомври, 2026 17:14, обновена 8 Октомври, 2026 17:20 626 27

  • урсула фон дер лайен-
  • европейска комисия-
  • европейски съюз-
  • германия-
  • любопитни факти

Председателката на Европейската комисия е родена в Брюксел, учила е под чуждо име в Лондон и има седем деца

Урсула фон дер Лайен на 68: от лекар до лидер на Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В детството си Урсула фон дер Лайен прекарва повече време в Брюксел, отколкото в Германия. Родена е на 8 октомври 1958 г. в Иксел – район на белгийската столица, а днес, 68 години по-късно, продължава да оглавява Европейската комисия. Тя е първата жена на този пост и вече е избрана за втори мандат, който продължава до 2029 г.

Фон дер Лайен е родена с фамилията Албрехт и е третото от седем деца. Баща ѝ Ернст Албрехт е служител на Европейските общности, а по-късно става министър-председател на германската провинция Долна Саксония. Именно европейската среда в Брюксел оставя ранен отпечатък върху бъдещата политичка. Тя учи в Европейското училище, където се срещат деца от различни държави и езикови среди.

Година в Лондон под името Роуз Ладсън

Един от най-необичайните епизоди в младостта ѝ е свързан с Лондон. През 1978 г. тя се записва в Лондонското училище по икономика под името Роуз Ладсън. Псевдонимът съчетава семейния ѝ прякор Рьошен – „малка роза“ – и фамилията на американската ѝ прабаба.

Причината е свързана със сигурността. По това време в Западна Германия действат леви терористични групировки, а баща ѝ се притеснява за дъщеря си. Самата фон дер Лайен по-късно описва лондонската година не като период на усърдно следване, а като време на лична свобода: „Живях повече, отколкото учих“, казва тя пред „Цайт“, цитирана от „Гардиън“.

Лекар, майка и политик

След Лондон тя сменя посоката и избира медицината. Завършва Медицинското училище в Хановер, работи като лекар в женска клиника и през 1991 г. получава докторска степен по медицина. Между 1992 и 1996 г. живее със съпруга си Хайко фон дер Лайен и децата им в Станфорд, Калифорния. Там посещава университетски занятия и се занимава с анализи за болничната администрация. По-късно завършва и магистратура по обществено здраве.

С Хайко фон дер Лайен, също лекар, имат седем деца, родени между 1987 и 1999 г. Политическият ѝ път започва сравнително късно – на 43 години. След това тя заема последователно постове в регионалното управление и германското правителство, включително министър на семейството, министър на труда и социалните въпроси и министър на отбраната.

Първата жена начело на Европейската комисия

През 2019 г. фон дер Лайен е избрана за председател на Европейската комисия – първата жена в историята на институцията на този пост. Вторият ѝ мандат започва през 2024 г., а през септември 2026 г. тя представя пред Европейския парламент приоритетите на съюза за следващата година.

„Европа избра да изгради своя собствен път. И сега се появява по-силна и независима Европа“, заявява Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз през 2026 г.

Така биографията на жената, родена в европейското сърце на Брюксел, се връща към началната си точка: от дете на европейски служител до политик, който днес говори от името на най-голямата наднационална институция на континента.

Източници: theguardian.com, amp.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 накратко

    29 3 Отговор
    Лекарят, който уби Европа.

    Коментиран от #22

    17:24 08.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Стигат и.

    17:24 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор
    Вчера Путин, днес Урсула.

    17:25 08.10.2026

  • 5 Чеснит и рожден ден

    9 2 Отговор
    И дано на толкова да си оснане

    17:28 08.10.2026

  • 6 БАНко

    18 3 Отговор
    ИМЕТО НА РЕЗИЛА ЗА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА !!! ДЕПУТАТИТЕ ОТ СКАПАНА ЕВРОПА И ГО КАЗВАТ В ЛИЦЕТО !!!

    17:31 08.10.2026

  • 7 И кво

    11 1 Отговор
    Па на мене баба ми стана на 93

    17:31 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баба гичка

    3 1 Отговор
    Така може ли да прави баници😂🤣🤣

    17:32 08.10.2026

  • 10 Мишел

    3 2 Отговор
    Голяма бяла птица.

    17:35 08.10.2026

  • 11 Р Г В

    20 1 Отговор
    Пропуснали сте че майка и е била в обкръжението на фюрера. Адо.... Хит.... за което има публикувана снимка в западната преса а дядо и е офицер от войските на Вермахта. О минало незабравимо .

    17:35 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Искахте да кажете :

    14 1 Отговор
    ,,...от гинеколожка до лидер на Европа..."

    17:40 08.10.2026

  • 15 Българин

    1 17 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии не могат да го приемат.

    17:41 08.10.2026

  • 16 Хе,хе

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Урсула е на път да гътне целият ЕС,какво остава за копейкаджиите...!

    17:42 08.10.2026

  • 17 Хаген Дас

    12 1 Отговор
    Мошеник от детство!!!!!

    17:44 08.10.2026

  • 18 Ами

    14 1 Отговор
    Какъвто лидера такава и европата 😀

    17:44 08.10.2026

  • 19 Сандо

    9 2 Отговор
    По-добре да си беше останала лекар - там щеше да нанесе много по-малко вреди.

    17:45 08.10.2026

  • 20 Стига глупости

    18 2 Отговор
    Тази е безмозъчна марионетка. Точно такива без капка собствено мислене ги слагат на ръководни постове за да съсипят света.

    17:45 08.10.2026

  • 21 Факт

    9 1 Отговор
    Тази е позор за Европа.

    17:46 08.10.2026

  • 22 професор Генева-Попова

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "накратко":

    Поклон пред моята учителка в източването на публични финанси, великата Уршуля! Аз гепих скромните 3 милиона евро, ама нищо де, имам още време и ще наваксам.

    17:48 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    1 0 Отговор
    Цял живот учила . От къде пари? А и накрая какво сътвори ? Едно такова чувство, че все още има така наречените " благородници" . Явно гилотината във Франция не е свършила работата на сто процента. Човек с нейните възможности, пък навря Европа в чужда война .

    18:10 08.10.2026

  • 26 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Да и е за последно дано

    18:12 08.10.2026

  • 27 Напудрена биография на новия Хитлер

    3 0 Отговор
    Никакъв лекар не е, а обикновена акушерка. Интересно как може да се запишеш и учиш в Лондонско училище с фалшиво име и чужда самоличност!!???

    18:12 08.10.2026