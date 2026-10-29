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Франц фон Папен: политикът, който отвори пътя на Хитлер
  Тема: Известни личности

Франц фон Папен: политикът, който отвори пътя на Хитлер

29 Октомври, 2026 13:30 740 5

  • франц фон папен-
  • адолф хитлер-
  • ваймарска република-
  • германия

Бившият германски канцлер вярва, че може да използва нацисткия лидер, но вместо това помага за идването му на власт

Франц фон Папен: политикът, който отвори пътя на Хитлер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 29 октомври 1879 г. във Веркл, Вестфалия, се ражда човек, който ще премине през почти всички важни среди на германския елит – армията, дипломацията, консервативната политика и властта. Франц фон Папен е кавалерийски офицер, военен аташе, канцлер, вицеканцлер и посланик. Името му обаче остава най-тясно свързано с една фатална политическа сметка: убеждението, че Адолф Хитлер може да бъде използван и държан под контрол.

От кавалерията до дипломатическите мисии

Папен произхожда от католическо аристократично семейство и избира военната кариера. След обучението си в пруската военна академия служи в кавалерията, а през 1913 г. е изпратен като военен аташе във Вашингтон и Мексико. През 1915 г. Съединените щати го обявяват за персона нон грата и той е отзован в Германия.

По време на Първата световна война Папен служи на Западния фронт, а по-късно е част от германските сили в Османската империя. След поражението на Германия през 1918 г. той се насочва към политиката и се присъединява към консервативното крило на Германската центристка партия.

Канцлер без парламентарна опора

На 1 юни 1932 г. президентът Паул фон Хинденбург назначава Папен за канцлер. Правителството му няма стабилно мнозинство в Райхстага и управлява основно чрез президентски укази. По време на краткия му мандат е отменена забраната за СА – паравоенното формирование на нацистите, което допринася за ескалацията на уличното насилие.

Папен участва и в т.нар. „пруски преврат“ от юли 1932 г., чрез който социалдемократическото правителство на Прусия е отстранено. Ходът отслабва една от последните големи демократични опори във Ваймарската република.

В радиопослание от 6 ноември 1932 г. Папен заявява:

„Не става дума дали този или онзи партиен лидер седи на канцлерския стол – дали се казва Хитлер, Брюнинг или Папен.“

Само няколко месеца по-късно обаче именно Хитлер заема поста.

Сделката, която променя германската история

След като губи канцлерския пост през ноември 1932 г., Папен започва преговори с Хитлер и убеждава Хинденбург, че нацисткият лидер може да бъде включен в консервативна коалиция. На 30 януари 1933 г. Хитлер е назначен за канцлер, а Папен става вицеканцлер.

Папен и съюзниците му смятат, че ще ограничат влиянието на Хитлер, защото в правителството има само няколко министри на Националсоциалистическата германска работническа партия. Планът се проваля. Хитлер бързо превръща коалиционното правителство в инструмент за установяване на диктатура, а Папен е отстранен от реалното управление.

Посланик на режим, който сам е помогнал да дойде

През 1934 г. Папен е изпратен във Виена. Като германски дипломат той работи за политическото сближаване между нацистка Германия и Австрия. Дейността му подпомага подготовката за анексирането на Австрия през март 1938 г.

След това Папен става посланик в Турция – пост, който заема от 1939 до 1944 г. Там се опитва да запази страната извън войната и да предотврати присъединяването ѝ към съюзниците. Дипломатическата му кариера приключва преди края на Втората световна война.

Нюрнберг и късният опит за оправдание

След войната Папен е сред обвиняемите пред Международния военен трибунал в Нюрнберг. Той е оправдан през 1946 г., макар че ролята му в подпомагането на Хитлер да заеме канцлерския пост остава сред най-спорните страници от биографията му.

През 1949 г. германски съд по денацификацията го определя като тежко обременен отговорен за нацисткия режим и го осъжда на осем години трудов лагер. След обжалване Папен е освободен. До смъртта си на 2 май 1969 г. той пише мемоари и защитава собствената си версия за събитията.

Франц фон Папен остава исторически пример за политик, който не е нацисткият лидер, но помага на лидера да достигне до върха. Опитът му да използва радикалното движение за консервативни цели завършва с обратното – консервативните среди отварят вратата, през която Хитлер поема пълната власт.

Източници: amp.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 2 Отговор
    Не е трябвало да го оправдават. Ако беше побачкал няколко години в лагера, щеше да му дойде на акъла как се случват някои неща.

    Коментиран от #3

    13:39 29.10.2026

  • 2 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    В историята е известен като Акушерът на Третия райх,Папен наивно вярва, че като вицеканцлер ще успее да бута Хитлер в ъгъла, докато той започне да цвърчи и че консерваторите ще контролират нацистите.Неговото правителство е наречено с насмешка „Кабинетът на бароните“, тъй като е съставено почти изцяло от богати аристократи без подкрепа в Рейхстага. Като ревностен католик, Папен успява да постигне огромен дипломатически успех през юли 1933 г. Той договаря и подписва Райхсконкордата – официален договор между Нацистка Германия и Ватикана, което придава международна легитимност на режима на Хитлер и от там е наречен„Кабинетният дипломат“ на Ватикана. За да го държи далеч от Берлин, Хитлер го изпраща като посланик първо в Австрия, а след това в Турция (1939–1944). До края на живота си той се опитва да оправдае действията си в своите мемоари, твърдейки, че винаги е искал най-доброто за Германия, но остава в историята като пример за политическо късогледство.

    13:47 29.10.2026

  • 3 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Има и друго ,по време на Нюрнбергския процес Папен дава показания, свързани с България. Той твърди, че българският цар Борис III е бил отровен от руснаците.Според показанията на фон Папен, мотивът на Йосиф Сталин е бил елиминирането на изключително популярния и независим български монарх. Неговата смърт е трябвало да разчисти пътя за последващата съветизация на България и преминаването ѝ в сферата на влияние на Москва, тъй като фигурата на царя е била най-сериозната пречка пред комунистическите планове на Балканите.След падането на комунизма стана ясно, че Русия многократно отказва да предостави на българската страна пълните архиви и медицински доклади на съветските тайни служби, свързани с периода на смъртта на монарха, което допълнително засилва подозренията.

    13:53 29.10.2026

  • 4 Хитлер ако не беше нападнал русия

    0 0 Отговор
    И не бомбандираше Англия
    А спазваше 10 годишния мирен договор рибентроп молотов
    Историята щеше да е друга

    14:13 29.10.2026

  • 5 авалог

    0 0 Отговор
    Корнелия Нинова от село Крушовица - жената, която отвори пътя на селяндурина Фатмак от Славяново, който ни разказа играта! Който направи великата ни някога България за посмешище, за срам и резил по севта и който върна ДС - функцинери, доносници, мръсни ченгета и внуци на асктивни борци в управлението на държавата! България никога няма да порсти това престъплеине на Нинова към народа ни!

    14:18 29.10.2026