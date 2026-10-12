Градските птици отлитат по-рано, когато ги доближават жени

Градските птици отлитат средно с около един метър по-рано, когато към тях се приближава жена, отколкото когато ги доближава мъж. Необичайният резултат е установен при изследване в пет европейски държави и е публикувано в научното списание People and Nature. Авторите подчертават, че засега не могат да посочат сигурна причина за наблюдаваната разлика.

Проучването е проведено в градски паркове и зелени площи в Чехия, Франция, Германия, Полша и Испания. В него са участвали четири жени и четирима мъже, всички орнитолози. Те са се приближавали към птиците по права линия с нормална и постоянна скорост, докато животното не отлети или не се отдалечи. Тази дистанция е известна като дистанция на започване на полета.

Изследователите са записали 2701 реакции на птици от 77 вида. За основния анализ са използвани 2581 наблюдения на 37 вида, сред които косове, гривяци, свраки, големи синигери, домашни врабчета и гълъби. Средната дистанция на отлитане е била 8,5 метра при приближаване на жена и 7,5 метра при приближаване на мъж.

Условията са били уеднаквени

За да ограничат влиянието на други фактори, учените са подбрали участниците със сходен ръст и са ги облекли в близки цветове. Наблюдателите са редували реда, в който започват приближаването, за да не се влияе резултатът от привикването на птиците към конкретен човек.

Разликата се е запазила и след отчитане на началната дистанция, размера на ятото, пола на наблюдаваната птица, растителността и характеристиките на градската среда. Тя е била видима както при мъжки, така и при женски птици, а резултатът е бил сходен в различните държави.

Повече въпроси, отколкото отговори

Авторите пишат, че „механизмите или причините, които стоят зад тази закономерност, са неизвестни“. Сред възможните обяснения са различия в походката, движението на тялото, фини особености във външния вид или миризмата на приближаващия човек.

Учените не изключват напълно ролята на обонянието, но я смятат за по-малко вероятна, тъй като участниците не са докосвали птиците и са ги приближавали от разстояние. Предстоят допълнителни изследвания, които да установят дали птиците разпознават пола на човека по зрителни, двигателни или химически сигнали.

Резултатите не означават, че всички птици реагират по един и същи начин при всяка среща с човек. Те показват по-скоро, че градските птици могат да бъдат чувствителни към много по-фини различия в поведението и външния вид на приближаващите се хора, отколкото досега се е предполагало.

Източници: btvnovinite.bg, phys.org