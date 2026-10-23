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Учени откриха любопитен модел в разказите за минали животи и прераждания

Учени откриха любопитен модел в разказите за минали животи и прераждания

23 Октомври, 2026 19:02 1 092 10

  • прераждане-
  • детска памет-
  • научно изследване-
  • минали животи

Анализ на 1678 случая свързва неочакваната смърт с по-кратък период до предполагаемото ново раждане. Изследователите подчертават, че това не доказва прераждането

Учени откриха любопитен модел в разказите за минали животи и прераждания - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Понякога разказът започва с едно необичайно твърдение на малко дете: че е живяло друг живот, знае как е умряло и помни хора или места, които не би трябвало да познава. Учени от Университета на Вирджиния са анализирали 1678 от най-добре документираните подобни случаи, за да проверят дали в тях има повтарящ се модел.

Изследването е публикувано в списанието Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice. В разгледаните случаи разказите на децата са били свързани с конкретен починал човек. Изследователите са сравнили начина, по който е настъпила смъртта, с периода между нея и раждането на детето, което по-късно твърди, че помни живота на този човек.

Неочакваната смърт е свързана с по-кратък интервал

Резултатите показват връзка между неочакваната смърт и по-краткия период до предполагаемото „ново раждане“. При най-ниската степен на неочакваност средният интервал е бил около 21 месеца. При най-високата той е спадал до приблизително 12 месеца.

Това означава разлика от около 40-43 процента. Към неочакваните случаи са отнасяни смърт при инциденти, насилие или самоубийство, докато естествените смъртни случаи са включвали заболяване или напреднала възраст.

„Имаше по-ранна публикувана публикация, която предполагаше връзка между насилствената смърт и по-краткото време между смъртта и раждането. Искахме да проверим тази връзка по-систематично и да видим дали може да бъде обяснена с културни или психологически влияния“, казва водещият автор Саиде Садеги.

Изследователите са проверили дали резултатът може да се дължи на религиозни убеждения, скорошна загуба в семейството или други социални фактори. Връзката обаче се е запазила и е била най-силна при семейства, които не вярват в прераждането. Това противоречи на очакването, че подобни разкази биха били по-чести или по-последователни в семейства, в които идеята за прераждане е част от религиозната култура.

Резултатът не е доказателство за прераждане

Авторите не представят анализа като доказателство, че човешкото съзнание се преражда. Данните са наблюдателни, а не резултат от експеримент, и не показват какъв би бил механизмът зад откритата зависимост.

„Механизмите, които стоят зад тези резултати, засега са неясни, но това ни дава още повече основание да продължим да търсим, а не да отвръщаме поглед“, заявява съавторът Мариета Пехливанова.

Подобни твърдения най-често идват от деца. Според изследователите разказите обикновено избледняват между петата и седмата година. Новият анализ не решава спора дали става дума за спомени от предишен живот, за особености на паметта и семейната среда или за друг, все още неясен процес. Той показва единствено, че в голям набор от документирани случаи начинът на смъртта е свързан с времето до раждането на детето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шшш шшш

    3 2 Отговор
    Някой забелязал ли е негови роднини да се прераждат в котка или куче?

    19:29 23.10.2026

  • 2 алеле

    1 2 Отговор
    кви прости ора има

    20:06 23.10.2026

  • 3 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Това не е доказателство защото обладаните хора също с подробности описва спомени на пачинал човек ,по някога имитира и глас.Тава са религиозни възгледи • Прераждането /реинкарнацията/е централна идея в източните религии като хиндуизъм, будизъм и джайнизъм, където душата или потокът на съзнанието преминава в нов живот след смъртта.Изследвания на учени като д-р Иън Стивънсън документират разкази на деца за минали животи, но те се разглеждат от научната общност по-скоро като анекдотични или психологически феномени, а не като доказан факт.

    Коментиран от #9

    20:16 23.10.2026

  • 4 Антон

    2 1 Отговор
    Тези всичките които са се преродили. Винаги приказват че били фараони, принцове, принцеси. Да сте чули някой преродил се да е разказвал че е бил роб, робиня, клошар, затворник. Смях

    Коментиран от #6, #8

    20:18 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Може и да е вярно...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Антон":

    Аз имам обясение, но вие нямате.😄

    20:24 23.10.2026

  • 7 Започни от себе си!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Леля Гошо":

    Леля Гошо е име за андрогин, т.е. омагьосан отвсякъде.😄

    20:25 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Виждали сме обладани хора, но това е друго. Често не изглеждат като другите.

    20:34 23.10.2026

  • 10 скептик

    0 0 Отговор
    Деца на пет години твърдят, че помнят обстановка от предишен техен живот?! (няма такива детски съждения, ако не са внушени при разговори от възрастен -"Ти спомняш ли си какъв беше като абитуриент?")
    После "изследователите" уж търсят (известната им предварително информация) за пребит абитуриент и правят изводи в духа на знанията от средните векове.

    20:38 23.10.2026