Силвестър Сталоун: Не мога да се пенсионирам заради сватбата на дъщеря ми

Силвестър Сталоун се пошегува, че предстоящата сватба на дъщеря му София е толкова скъпа, че не може да се пенсионира. 80-годишният актьор направи коментара по време на гостуването си в американското предаване Live with Kelly and Mark на 13 октомври.

Водещата Кели Рипа го попита каква сума възнамерява да даде за празника. Сталоун отговори: „О, човече, почти ме е срам да го кажа, но не мога да се пенсионирам“. След смеха и аплодисментите в студиото той повтори: „Сериозно ви говоря“.

Актьорът обаче не посочи конкретна сума и не уточни какви разходи ще поеме семейството. Според People репликата е била част от разговор за предстоящата сватба, а не съобщение за реално решение на Сталоун да продължи кариерата си заради финансови затруднения.

Годежът беше обявен през август

София Сталоун обяви годежа си с дългогодишния си приятел Майкъл Шихан на 28 август 2026 г. Тя публикува снимки от предложението и написа: „Завинаги с моя най-добър приятел“.

По време на телевизионния разговор Силвестър Сталоун описа бъдещия си зет като „страхотен мъж“. По думите му Шихан първо е поискал благословията му, преди да предложи брак на София. Когато Кели Рипа предположи, че срещата с екшън звездата може да е била напрегната, Сталоун отвърна, че съпругата му Дженифър Флавин е трябвало да играе ролята на „съдия“.

Водещите използваха момента и за препратка към филма „Роки II“, в който героят на Сталоун предлага брак на Адриан. Актьорът се включи в шегата, припомняйки обещанието на Роки да не оставя косми в мивката.

София е най-голямата от трите дъщери

Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин са женени от 1997 г. Те имат три дъщери - София, Систин и Скарлет. Актьорът има и двама синове от първия си брак със Саша Чак - Серджо и Сейдж. Сейдж Сталоун почина през 2012 г.

Датата на сватбата на София Сталоун и Майкъл Шихан не е обявена. Не е известна и стойността на празненството, за която Сталоун се пошегува пред телевизионната публика.

Източници: vesti.bg, usmagazine.com