182 години от рождението на Ницше: „Това, което не ме убива, ме прави по-силен.“

На 15 октомври 2026 г. се навършват 182 години от рождението на Фридрих Ницше – философът, който превръща краткия афоризъм в оръжие срещу удобните истини. Роден е през 1844 г. в Рьокен, близо до Лайпциг, в семейството на лутерански пастор. Баща му умира, когато Ницше е едва на четири години, а бъдещият мислител израства в Наумбург сред майка си, сестра си, баба си и две лели.

Като студент в Бон започва да изучава теология и класическа филология, но още след първия семестър се отказва от теологията. През 1865 г. следва преподавателя си Фридрих Ричл в Лайпциг и бързо изгражда име на изключително способен учен по антична литература. Само на 24 години е назначен за професор по класическа филология в Базел – необичайно ранен старт за академична кариера.

Професорът, който напуска университета

Първата голяма книга на Ницше, „Раждането на трагедията“, излиза през 1872 г. В нея той разглежда гръцката трагедия чрез напрежението между аполоновото начало – реда и формата – и дионисиевото – инстинкта, музиката и жизнената стихия. Книгата предизвиква остри спорове сред филолозите, защото отдалечава автора от строгата академична традиция.

През този период Ницше е близък с композитора Рихард Вагнер, когото първоначално възприема като културен реформатор. След 1876 г. отношенията им се разпадат. Вагнеровият театър и националистическият патос все повече се разминават с посоката, в която тръгва философът.

Здравословните проблеми – силно главоболие, зрителни нарушения и стомашни оплаквания – принуждават Ницше да напусне Базел през 1879 г. След това той живее в различни европейски градове и пише почти винаги сам, често под формата на кратки, насечени мисли. Тази промяна в живота му съвпада с най-плодотворния период от творчеството му.

Книгите, които превръщат Ницше в класик

След „Раждането на трагедията“ идват „Човешко, твърде човешко“, „Утринна заря“ и „Веселата наука“. В последната от тях се появява прочутата формула „Бог е мъртъв“, произнесена от лудия човек на пазара. При Ницше тя не е просто лозунг, а описание на дълбока културна криза – разпадането на старите религиозни опори и въпроса какво може да ги замени.

Най-поетичната му книга е „Тъй рече Заратустра“, публикувана в четири части между 1883 и 1885 г. Следват „Отвъд доброто и злото“ и „Към генеалогията на морала“, в които Ницше изследва произхода на моралните оценки, вината, съвестта и идеята за „добро“ и „зло“. През 1888 г. пише „Залезът на идолите“, „Антихристът“ и „Есето Хомо“ – последната му голяма творческа година.

Цитати, които често се откъсват от контекста

Ницше е сред най-цитираните философи, но кратките му изречения често се превръщат в мотивационни послания, откъснати от книгите, в които са написани.

„Това, което не ме убива, ме прави по-силен.“

Фразата е от „Залезът на идолите“. В същата книга се среща и мисълта: „Който има защо да живее, може да понесе почти всяко как.“ „Без музика животът би бил грешка“ също е оттам.

„Ако дълго се взираш в бездната, бездната също се взира в теб.“

Това е афоризъм от „Отвъд доброто и злото“. А изречението „Трябва да носиш хаос в себе си, за да родиш танцуваща звезда“ е сред най-популярните пасажи от „Тъй рече Заратустра“. Формулировките могат да се различават според българския превод, но смисълът им остава разпознаваем.

Последните години и спорното наследство

През януари 1889 г. Ницше рухва психически в Торино. След това майка му, а по-късно и сестра му Елизабет, се грижат за него. Той умира във Ваймар на 25 август 1900 г.

След смъртта му Елизабет поема контрола над ръкописите и участва в издаването на „Воля за власт“ – компилация от бележки, която не представлява завършена книга, публикувана от самия Ницше. По-късни изследователи посочват, че редакторската намеса и политическите възгледи на сестра му допринасят за представянето му като предшественик на национализма и фашизма – прочит, който опростява и изкривява сложното му отношение към държавата, антисемитизма и масовата политика.

Днес Ницше остава важен не защото предлага лесни отговори, а защото настоява въпросите да бъдат задавани отново – дори когато отговорите застрашават собствените ни убеждения.

Източници: theguardian.com, amp.dw.com