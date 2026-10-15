Кейли Куоко стана майка за втори път (СНИМКА)

Кейли Куоко стана майка за втори път. Актрисата и годеникът ѝ Том Пелфри посрещнаха дъщеря на 12 октомври, а два дни по-късно обявиха новината в социалните мрежи.
Момичето се казва Филомена Кармайн Боби Пелфри. Куоко сподели снимки от болницата и представи новороденото с прякора Фило. „Каква благословия!“, написа актрисата в публикацията си, в която определи семейството като вече напълно завършено.
Кейли Куоко и Том Пелфри имат и тригодишна дъщеря Матилда, родена през март 2023 г. С появата на Филомена тя вече е по-голямата сестра в семейството.
Куоко и Пелфри са заедно от 2022 г.
Актрисата и Пелфри започнаха връзката си през 2022 г., а през август 2024 г. обявиха годежа си. Двамата посрещнаха и двете си деца преди сватба.
Кейли Куоко стана световноизвестна с ролята на Пени в сериала „Теория за Големия взрив“. Тя е позната и като гласа на главната героиня в анимационния сериал „Харли Куин“, както и с ролята си в „Стюардесата“.
Том Пелфри участва в сериалите „Озарк“ и „Task“. Новината за раждането на второто им дете беше потвърдена от самата Куоко чрез снимки и лично послание.
Източници: eonline.com, usmagazine.com
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