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Кейли Куоко стана майка за втори път (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Кейли Куоко стана майка за втори път (СНИМКА)

15 Октомври, 2026 12:40 615 2

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Актрисата и годеникът ѝ Том Пелфри посрещнаха дъщеря, която носи името Филомена Кармайн Боби Пелфри

Кейли Куоко стана майка за втори път (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кейли Куоко стана майка за втори път. Актрисата и годеникът ѝ Том Пелфри посрещнаха дъщеря на 12 октомври, а два дни по-късно обявиха новината в социалните мрежи.

Момичето се казва Филомена Кармайн Боби Пелфри. Куоко сподели снимки от болницата и представи новороденото с прякора Фило. „Каква благословия!“, написа актрисата в публикацията си, в която определи семейството като вече напълно завършено.


Кейли Куоко и Том Пелфри имат и тригодишна дъщеря Матилда, родена през март 2023 г. С появата на Филомена тя вече е по-голямата сестра в семейството.

Куоко и Пелфри са заедно от 2022 г.

Актрисата и Пелфри започнаха връзката си през 2022 г., а през август 2024 г. обявиха годежа си. Двамата посрещнаха и двете си деца преди сватба.

Кейли Куоко стана световноизвестна с ролята на Пени в сериала „Теория за Големия взрив“. Тя е позната и като гласа на главната героиня в анимационния сериал „Харли Куин“, както и с ролята си в „Стюардесата“.

Том Пелфри участва в сериалите „Озарк“ и „Task“. Новината за раждането на второто им дете беше потвърдена от самата Куоко чрез снимки и лично послание.

Източници: eonline.com, usmagazine.com


САЩ
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  • 1 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    В наЩа маала и Афифе стана майка за пети път но никой не пише за нея

    13:00 15.10.2026

  • 2 Политкоректен

    2 0 Отговор
    Честито!

    13:02 15.10.2026