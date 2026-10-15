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Договорът, който сложи край на Пражката пролет

Договорът, който сложи край на Пражката пролет

15 Октомври, 2026 21:00 864 11

  • пражката пролет-
  • чехословакия-
  • съветски войски-
  • александър дубчек-
  • варшавски договор

На 16 октомври 1968 г. Прага подписва със СССР договор за „временно“ присъствие на съветски войски, продължило почти 23 години

Договорът, който сложи край на Пражката пролет - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 16 октомври 1968 г. Чехословакия подписва със СССР договор за условията на временното пребиваване на съветските войски на нейна територия. Така военната окупация, започнала два месеца по-рано, получава формална правна рамка. Посочваната дата 15 октомври е с ден по-ранна от действителната дата на подписването. Договорът е подписан на 16 октомври, а е одобрен от Чехословашкото национално събрание на 18 октомври.

Реформите, спрени от танкове

Пражката пролет започва в началото на 1968 г., когато Александър Дубчек оглавява Чехословашката комунистическа партия. Новото ръководство започва политическа и икономическа либерализация, премахва част от цензурата и говори за „социализъм с човешко лице“. Реформите не предвиждат напускане на Варшавския договор или скъсване със СССР, но Москва ги приема като заплаха за контрола си върху социалистическия блок.

В нощта на 20 срещу 21 август войски на Варшавския договор навлизат в Чехословакия. Операцията е ръководена от СССР, а в нея участват Полша, Унгария и България. В страната са изпратени стотици хиляди военнослужещи, а съпротивата на населението е предимно мирна. Загиват повече от 100 чехословашки граждани, а Александър Дубчек и други представители на реформаторското ръководство са отведени в Москва.

Московският протокол и краят на надеждата

Под натиска на Леонид Брежнев чехословашката делегация подписва Московския протокол на 26 август 1968 г. Единствено Франтишек Кригъл отказва да сложи подписа си под документа. Протоколът предвижда връщане към политическия курс, одобрен от Москва, и поставя началото на нормализацията — терминът, с който комунистическата власт описва възстановяването на пълния политически контрол.

Военното нахлуване фактически спира Пражката пролет, но договорът от октомври оформя нейния официален и дългосрочен край. В първия му член е записано, че „част от съветските войски остава временно“ в Чехословакия, за да гарантира сигурността на социалистическата общност. В документа не е посочен краен срок за пълното изтегляне на съветските сили.

Същевременно договорът предвижда войските на Полша, Унгария, България и ГДР да напуснат страната поетапно. Съветският контингент обаче остава. На 18 октомври Чехословашкото национално събрание одобрява споразумението с огромно мнозинство — четирима депутати гласуват против, а 10 се въздържат. Сред противниците отново е Франтишек Кригъл.

„Временното“ присъствие продължава до 1991 г.

Първоначално договорът урежда присъствието на около 75 000 съветски военнослужещи. След това в Чехословакия е разположена Централната група войски на съветската армия. Тя остава там не няколко месеца, а почти 23 години — до падането на комунистическия режим и последвалите преговори за изтегляне.

На 26 февруари 1990 г. Чехословакия и СССР подписват споразумение за пълното изтегляне на съветските войски. Последният съветски военнослужещ напуска страната на 27 юни 1991 г. Така формулировката за „временно“ присъствие, използвана в договора от 1968 г., приключва едва след края на Студената война и повече от две десетилетия след смазването на Пражката пролет.

Източници: english.radio.cz, history.com


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 9 Отговор
    По-добре да дойдат танковете,отколкото тази измет,която вече 36 години мачка народа си

    Коментиран от #5

    21:04 15.10.2026

  • 2 Дик диверсанта

    8 8 Отговор
    Всички злини в света през последните около 200 години са причинени от Русия/СССР.

    Коментиран от #7

    21:04 15.10.2026

  • 3 Гориил

    5 6 Отговор
    Не наричайте Пражкия Майдан пролет.

    21:12 15.10.2026

  • 4 Гала

    8 5 Отговор
    Живях в Чехословакия 6-7 години след тези събития дълго и спорвд моите познати и обикновени хора, влизането на войски от варшавския договор е предотвратило гражданска война там.. Руснаци не съм виждала - ни военни, ни цивилни , нито жените им Не както после гледах през 90 -те години и сега мюсюлмани в европа

    Коментиран от #9, #11

    21:14 15.10.2026

  • 5 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Това си избираме и заслужаваме

    21:22 15.10.2026

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор
    Дубчек е 100% съветско-руски възпитаник и протеже на КПСС... В тази година американците губят във Виетнам 100-200 души на седмица...Конфликтът се разраства след като Китай дава разрешение за преминаване на руските влакови ешелони с танкове и друго въоръжение...Светът е на ръба на Трета световна война - ядрена и чешките "другари" се уплашиха и поискаха да се скатаят както направи страната им и през ВСВ. В тази обстановка американският президент Линдън Джонсън върна обратно голяма част войници.

    21:33 15.10.2026

  • 7 Търси причината

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дик диверсанта":

    А кой постепенно унищожи отвътре Руската империя и после създаде СССР?

    21:53 15.10.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО?

    1 0 Отговор
    "Професорския дом" в Прага, ...Тази жилищна кооперация, на руски професори емигранти след ВОСР, е обезлюдена от маршал Кoнeв, като всички живущи са пратени в ГУЛАГ...и дoмът ocтaвa бeз никaкви нacлeдници....интeрeceн фaкт e, чe имeннo руcкитe белогвардейски eмигрaнти ca нaчeлo в "Прaжкoтo въcтaниe" cрeщу гeрмaнцитe...

    21:55 15.10.2026

  • 9 Топчо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гала":

    И кога си живяла в Чехословакия ? Май си си държала езика зад зъбите доста успешно, щом до днес ги имаш. Изобщо разбираш ли какво пишеш или лъжеш съзнателно. Половината ми рода е от Отрочин и Карлови Вари. Естествено, че всяко изкуствено създадено комунистическо образувание е с ппрограмиран вътрешен конфликт. Сега в Чехия е спокойно, а Словакия бере душа.

    22:00 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.