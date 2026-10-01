1 октомври 1938 г.: Германия окупира Судетската област

На 1 октомври 1938 г. германски войски преминават границата и започват окупацията на Судетската област – гранична територия на Чехословакия, населена предимно с германскоезични жители. Прехвърлянето на областта към нацистка Германия е договорено дни по-рано в Мюнхен, а самото навлизане на Вермахта се извършва поетапно до 10 октомври.

Мюнхенското споразумение е подписано на 29 и 30 септември от Адолф Хитлер, италианския диктатор Бенито Мусолини, британския премиер Невил Чембърлейн и френския министър-председател Едуар Даладие. Чехословашкото правителство не е допуснато до преговорите, въпреки че именно неговата територия е предмет на договореността. Под силен натиск от Великобритания и Франция Прага приема условията.

Кризата, която предшества споразумението

След аншлуса на Австрия през март 1938 г. Чехословакия се оказва почти обградена от Германия. Адолф Хитлер използва недоволството сред судетските германци и политическите действия на Конрад Хенлайн, лидер на Судетската германска партия, за да засили натиска върху Прага.

На 24 април партията приема така наречената Карлсбадска програма, която включва широки права за автономия на германското население. Германският исторически музей посочва, че изпълнението на тези искания би означавало фактически край на чехословашката държава. На 30 май Хитлер нарежда германските въоръжени сили да бъдат готови за операция срещу Чехословакия на 1 октомври.

Чембърлейн се среща с Хитлер първо в Берхтесгаден на 15 септември, а след това и в Бад Годесберг на 22 септември. Когато кризата достига най-опасната си фаза, Мусолини предлага конференция в Мюнхен. В резултат четирите държави се съгласяват Судетската област да бъде предадена на Германия, без да се провежда война за територията.

Граница, отбрана и принудително изселване

Судетската област обхваща приблизително 22 500 квадратни километра и включва основните чехословашки укрепления по границата с Германия. В предадената територия остават около 690 000 чехи. По данни на Германския исторически музей близо 400 000 чехи напускат домовете си след промяната на границата.

Германските войски влизат първо в една от петте определени зони. Точната граница между Германия и Чехословакия не е уточнена напълно при подписването на споразумението, а окончателното ѝ очертаване е извършено на 7 октомври от международна комисия без чехословашки представители.

В Судетската област започват преследвания срещу чехи, евреи и политически противници на нацисткия режим. Територията е превърната в част от германския Райх, а Конрад Хенлайн е назначен за ръководител на новосъздадения Райхсгау Судети.

„Мир за нашето време“

Великобритания и Франция представят споразумението като начин да бъде предотвратена непосредствена европейска война. Чембърлейн се завръща в Лондон с убеждението, че е осигурил „мир за нашето време“. Само няколко месеца по-късно обаче Германия нарушава поетите ангажименти.

На 5 октомври 1938 г. в Камарата на общините Уинстън Чърчил предупреждава, че страната му е претърпяла „пълно и неотменимо поражение“. Според официалния парламентарен запис той определя Мюнхен като унизително отстъпление, което увеличава германското влияние в Европа.

На 15 март 1939 г. германската армия окупира Прага. Чехия е превърната в Протекторат Бохемия и Моравия, а Словакия обявява отделна държава под германско влияние. Така окупацията на Судетската област, представяна през 1938 г. като ограничено териториално решение, се оказва първата стъпка към окончателното унищожаване на Чехословакия и към избухването на Втората световна война.