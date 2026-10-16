Мили Ванили: измамата, която стигна до „Грами“

През 1989 г. Мили Ванили изглеждат като съвършения поп феномен: две млади лица, дълги плитки, хореография и песни, които звучат от радиостанциите по целия свят. Само година по-късно същите тези песни превръщат Роб Пилатус и Фабрис Мораван в символ на една от най-големите измами в музикалната индустрия.

Историята започва в Германия, където продуцентът Франк Фариан създава проекта през 1988 г. Пилатус и Мораван са избрани за публични лица на групата. Те танцуват, снимат се във видеоклипове и излизат на сцената, но вокалите в записите са изпълнени от студийни певци.

Хитове с чужди гласове

Сред музикантите зад вокалите са Брад Хауъл, Джон Дейвис и Чарлз Шоу, а фоновите партии са записани от сестрите Джоди и Линда Роко. Те остават почти неизвестни за публиката, докато лицата на Пилатус и Мораван се превръщат в център на огромна рекламна кампания.

Европейският албум All or Nothing е преиздаден в Съединените щати през 1989 г. под заглавието Girl You Know It's True. Той продава около 7 милиона копия в САЩ, а три от песните – Girl You Know It's True, Blame It on the Rain и Girl I'm Gonna Miss You – достигат първо място в американската класация. По данни на Вашингтон пост именно вокалите на Хауъл и Дейвис стоят зад успеха на албума.

През февруари 1990 г. Мили Ванили получава наградата „Грами“ за най-добър нов изпълнител. По това време вече има съмнения за произхода на гласовете, но популярността на дуото е достигнала своя връх.

Моментът, в който записът се повреди

Първият видим знак за проблема идва по време на телевизионно участие през юли 1989 г. в Бристъл, щата Кънектикът. Предварително записаната вокална пътека започва да прекъсва и повтаря един и същ фрагмент от песента. Сцената остава в архивите, а въпросът кой всъщност пее в песните започва да се връща все по-често.

През ноември 1990 г. Франк Фариан признава публично, че Пилатус и Мораван не са изпълнили вокалите в албума. Разкритието е потвърдено и от самите двама мъже. В интервю за Лос Анджелис Таймс Роб Пилатус описва ситуацията с думите: „Продадохме душите си на дявола.“

Пилатус и Мораван заявяват, че са искали да пеят със собствените си гласове в следващите записи. По-късно те твърдят, че са били подложени на натиск да продължат ролята си на сцената. От звукозаписната компания Arista отричат да са знаели, че двамата не участват с вокали в албума.

„Грами“ без победител

На 19 ноември 1990 г. Националната академия за звукозапис отменя наградата „Грами“ на Мили Ванили. Решението е взето, след като става ясно, че информацията върху албума е неточна. Според Лос Анджелис Таймс това е първият случай в историята на наградите, при който отличието е отнето.

Скандалът не приключва с връщането на статуетката. Албумът е изтеглен от каталога на Arista, а Пилатус и Мораван губят сценичното име Мили Ванили. Те правят опит за ново начало като Rob & Fab и записват със собствените си гласове, но публиката вече свързва имената им с измамата.

Роб Пилатус умира през 1998 г. на 32 години. Фабрис Мораван продължава да записва музика и по-късно разказва своята версия за случилото се. Историята на Мили Ванили остава не просто като скандал с плейбек, а като пример как образът, маркетингът и продажбите могат да изпреварят самите изпълнители – до момента, в който една повредена вокална пътека спре цялата конструкция.

Източници: latimes.com, washingtonpost.com, theguardian.com