Мили Ванили: измамата, която стигна до „Грами“

През 1989 г. Мили Ванили изглеждат като съвършения поп феномен: две млади лица, дълги плитки, хореография и песни, които звучат от радиостанциите по целия свят. Само година по-късно същите тези песни превръщат Роб Пилатус и Фабрис Мораван в символ на една от най-големите измами в музикалната индустрия.
Историята започва в Германия, където продуцентът Франк Фариан създава проекта през 1988 г. Пилатус и Мораван са избрани за публични лица на групата. Те танцуват, снимат се във видеоклипове и излизат на сцената, но вокалите в записите са изпълнени от студийни певци.
Хитове с чужди гласове
Сред музикантите зад вокалите са Брад Хауъл, Джон Дейвис и Чарлз Шоу, а фоновите партии са записани от сестрите Джоди и Линда Роко. Те остават почти неизвестни за публиката, докато лицата на Пилатус и Мораван се превръщат в център на огромна рекламна кампания.
Европейският албум All or Nothing е преиздаден в Съединените щати през 1989 г. под заглавието Girl You Know It's True. Той продава около 7 милиона копия в САЩ, а три от песните – Girl You Know It's True, Blame It on the Rain и Girl I'm Gonna Miss You – достигат първо място в американската класация. По данни на Вашингтон пост именно вокалите на Хауъл и Дейвис стоят зад успеха на албума.
През февруари 1990 г. Мили Ванили получава наградата „Грами“ за най-добър нов изпълнител. По това време вече има съмнения за произхода на гласовете, но популярността на дуото е достигнала своя връх.
Моментът, в който записът се повреди
Първият видим знак за проблема идва по време на телевизионно участие през юли 1989 г. в Бристъл, щата Кънектикът. Предварително записаната вокална пътека започва да прекъсва и повтаря един и същ фрагмент от песента. Сцената остава в архивите, а въпросът кой всъщност пее в песните започва да се връща все по-често.
През ноември 1990 г. Франк Фариан признава публично, че Пилатус и Мораван не са изпълнили вокалите в албума. Разкритието е потвърдено и от самите двама мъже. В интервю за Лос Анджелис Таймс Роб Пилатус описва ситуацията с думите: „Продадохме душите си на дявола.“
Пилатус и Мораван заявяват, че са искали да пеят със собствените си гласове в следващите записи. По-късно те твърдят, че са били подложени на натиск да продължат ролята си на сцената. От звукозаписната компания Arista отричат да са знаели, че двамата не участват с вокали в албума.
„Грами“ без победител
На 19 ноември 1990 г. Националната академия за звукозапис отменя наградата „Грами“ на Мили Ванили. Решението е взето, след като става ясно, че информацията върху албума е неточна. Според Лос Анджелис Таймс това е първият случай в историята на наградите, при който отличието е отнето.
Скандалът не приключва с връщането на статуетката. Албумът е изтеглен от каталога на Arista, а Пилатус и Мораван губят сценичното име Мили Ванили. Те правят опит за ново начало като Rob & Fab и записват със собствените си гласове, но публиката вече свързва имената им с измамата.
Роб Пилатус умира през 1998 г. на 32 години. Фабрис Мораван продължава да записва музика и по-късно разказва своята версия за случилото се. Историята на Мили Ванили остава не просто като скандал с плейбек, а като пример как образът, маркетингът и продажбите могат да изпреварят самите изпълнители – до момента, в който една повредена вокална пътека спре цялата конструкция.
Източници: latimes.com, washingtonpost.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гражданка
16:03 16.10.2026
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #4, #6
16:14 16.10.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Проверих , кои други са работили с Франк Фариан. По-известен и да Прешъс Уилсън от Eruption и Мелани Торнтън от Ла Буше.
16:20 16.10.2026
5 На БАБА фърчилото
16:32 16.10.2026
6 БАРС
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":ОТ БОНИЕМ САМО ЕДНА Е БИЛА ПЕВИЦА И ТЯ ИМА ПРАВАТА И ДО ДНЕС .ДРУГИТЕ САМО СА СИ ОТВАРЯЛИ УСТАТА.ДА ТАНЦЁРЪТ БОБИ ФАРЕЛ ПО КЪСНО СЕ ВКЛУЧВа да пее.
Коментиран от #7
16:35 16.10.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "БАРС":Боби Фарел въобще не е можел да пее. Като го изгонили , пропаднал съвсем от алкохол и наркотици на някой от Карибските острови.
16:39 16.10.2026
8 Ред е на
Коментиран от #9
16:58 16.10.2026
9 Ред е на
До коментар #8 от "Ред е на":Време
16:59 16.10.2026
10 Факт
17:02 16.10.2026