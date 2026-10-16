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Мили Ванили: измамата, която стигна до „Грами“
  Тема: Известни личности

Мили Ванили: измамата, която стигна до „Грами“

16 Октомври, 2026 15:45 1 288 10

  • мили ванили-
  • роб пилатус-
  • фабрис мораван-
  • музикални измами-
  • грамmy

Роб Пилатус и Фабрис Мораван станаха световни звезди, но чужди гласове стояха зад най-големите им хитове. Разкритието доведе до първото отнемане на награда „Грами“

Мили Ванили: измамата, която стигна до „Грами“ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През 1989 г. Мили Ванили изглеждат като съвършения поп феномен: две млади лица, дълги плитки, хореография и песни, които звучат от радиостанциите по целия свят. Само година по-късно същите тези песни превръщат Роб Пилатус и Фабрис Мораван в символ на една от най-големите измами в музикалната индустрия.

Историята започва в Германия, където продуцентът Франк Фариан създава проекта през 1988 г. Пилатус и Мораван са избрани за публични лица на групата. Те танцуват, снимат се във видеоклипове и излизат на сцената, но вокалите в записите са изпълнени от студийни певци.

Хитове с чужди гласове

Сред музикантите зад вокалите са Брад Хауъл, Джон Дейвис и Чарлз Шоу, а фоновите партии са записани от сестрите Джоди и Линда Роко. Те остават почти неизвестни за публиката, докато лицата на Пилатус и Мораван се превръщат в център на огромна рекламна кампания.

Европейският албум All or Nothing е преиздаден в Съединените щати през 1989 г. под заглавието Girl You Know It's True. Той продава около 7 милиона копия в САЩ, а три от песните – Girl You Know It's True, Blame It on the Rain и Girl I'm Gonna Miss You – достигат първо място в американската класация. По данни на Вашингтон пост именно вокалите на Хауъл и Дейвис стоят зад успеха на албума.

През февруари 1990 г. Мили Ванили получава наградата „Грами“ за най-добър нов изпълнител. По това време вече има съмнения за произхода на гласовете, но популярността на дуото е достигнала своя връх.

Моментът, в който записът се повреди

Първият видим знак за проблема идва по време на телевизионно участие през юли 1989 г. в Бристъл, щата Кънектикът. Предварително записаната вокална пътека започва да прекъсва и повтаря един и същ фрагмент от песента. Сцената остава в архивите, а въпросът кой всъщност пее в песните започва да се връща все по-често.

През ноември 1990 г. Франк Фариан признава публично, че Пилатус и Мораван не са изпълнили вокалите в албума. Разкритието е потвърдено и от самите двама мъже. В интервю за Лос Анджелис Таймс Роб Пилатус описва ситуацията с думите: „Продадохме душите си на дявола.“

Пилатус и Мораван заявяват, че са искали да пеят със собствените си гласове в следващите записи. По-късно те твърдят, че са били подложени на натиск да продължат ролята си на сцената. От звукозаписната компания Arista отричат да са знаели, че двамата не участват с вокали в албума.

„Грами“ без победител

На 19 ноември 1990 г. Националната академия за звукозапис отменя наградата „Грами“ на Мили Ванили. Решението е взето, след като става ясно, че информацията върху албума е неточна. Според Лос Анджелис Таймс това е първият случай в историята на наградите, при който отличието е отнето.

Скандалът не приключва с връщането на статуетката. Албумът е изтеглен от каталога на Arista, а Пилатус и Мораван губят сценичното име Мили Ванили. Те правят опит за ново начало като Rob & Fab и записват със собствените си гласове, но публиката вече свързва имената им с измамата.

Роб Пилатус умира през 1998 г. на 32 години. Фабрис Мораван продължава да записва музика и по-късно разказва своята версия за случилото се. Историята на Мили Ванили остава не просто като скандал с плейбек, а като пример как образът, маркетингът и продажбите могат да изпреварят самите изпълнители – до момента, в който една повредена вокална пътека спре цялата конструкция.

Източници: latimes.com, washingtonpost.com, theguardian.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гражданка

    2 0 Отговор
    Най-мразим някой да ми се прави на някой дето не е.

    16:03 16.10.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Не е само Мили Ванили. Всички които са били с продуцент Франк Фариан. Знае се за Бони М и Технотроникс, че са мошеници също.

    Коментиран от #4, #6

    16:14 16.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Проверих , кои други са работили с Франк Фариан. По-известен и да Прешъс Уилсън от Eruption и Мелани Торнтън от Ла Буше.

    16:20 16.10.2026

  • 5 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор
    Я си представете нашио дует Бойко-Делян ? Винаги пеят ясно и в синхрон , който да налива олятите им тела с още маса !

    16:32 16.10.2026

  • 6 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    ОТ БОНИЕМ САМО ЕДНА Е БИЛА ПЕВИЦА И ТЯ ИМА ПРАВАТА И ДО ДНЕС .ДРУГИТЕ САМО СА СИ ОТВАРЯЛИ УСТАТА.ДА ТАНЦЁРЪТ БОБИ ФАРЕЛ ПО КЪСНО СЕ ВКЛУЧВа да пее.

    Коментиран от #7

    16:35 16.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БАРС":

    Боби Фарел въобще не е можел да пее. Като го изгонили , пропаднал съвсем от алкохол и наркотици на някой от Карибските острови.

    16:39 16.10.2026

  • 8 Ред е на

    1 0 Отговор
    Дара.Вреве и е.

    Коментиран от #9

    16:58 16.10.2026

  • 9 Ред е на

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ред е на":

    Време

    16:59 16.10.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Все ми е тая,слушам си ги с удоволствие до днес.Няма значение за мен кой е направил тортата.Щом е вкусна,изглежда прекрасно,и се наслаждават всички.

    17:02 16.10.2026