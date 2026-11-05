Брайън Адамс навършва 67 години с нов албум

На 5 ноември Брайън Адамс навършва 67 години. Канадският певец, автор на песни, китарист, продуцент и фотограф посреща рождения си ден в активен период – с нов студиен албум, който излиза само ден по-късно, и с продължаващо европейско турне.

Адамс е роден на 5 ноември 1959 г. в Кингстън, Онтарио. Първият му албум излиза през 1980 г., а международният му пробив идва с „Reckless“ от 1984 г. В него са песни като „Лято на 69-а“, „Рай“ и „Бягай при теб“ – заглавия, които остават сред най-разпознаваемите в рок музиката от 80-те години.

Песента от „Робин Худ“ му носи „Грами“

Една от най-големите песни в кариерата му е „Всичко, което правя, го правя за теб“, написана за филма „Робин Худ: Принцът на разбойниците“. През 1992 г. композицията носи на Адамс награда „Грами“ за най-добра песен, написана специално за филм или телевизия. Той получава и номинации в категориите за запис на годината, песен на годината и мъжко поп изпълнение.

Музиката му е продадена в над 70 милиона копия по света. През 1998 г. Адамс е приет в Алеята на славата на Канада – признание за кариера, започнала в началото на 80-те и продължила с десетки хитове, филмови песни и концерти на няколко континента.

Новият албум излиза ден след рождения му ден

На 6 ноември е насрочена премиерата на „How’s It Goin’“ – 17-ият студиен албум на музиканта. Проектът е замислен като музикално писмо към Канада и включва песни, свързани с историята, хората и пейзажите на страната.

„Идеята беше просто да направя албум за Канада. След като проучих толкова много, се вдъхнових да напиша още песни за страната“, казва Адамс.

Албумът съдържа 12 песни, а дигиталното издание включва и бонус композиция. Той следва „Roll With the Punches“, издаден през 2025 г. като 16-и студиен албум на канадския изпълнител.

Турнето продължава в Европа

Адамс няма да отбележи рождения си ден с пауза от сцената. На 6 ноември, деня след празника му, той има концерт в Мурсия, Испания. Следват участия в Сарагоса и Валенсия, а през ноември са предвидени още концерти в Мадрид, Билбао, Барселона, Порто, Лисабон, Женева, Цюрих, Милано, Лион, Париж и други европейски градове.

Така 67-ият рожден ден на Брайън Адамс съвпада с поредната нова глава в кариерата му – албум, посветен на родината му, и график, който продължава да го връща на сцената.

Източници: apnews.com, loudersound.com, grammy.com