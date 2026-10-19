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Дженифър Лопес и Брет Голдстийн отново заедно (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Дженифър Лопес и Брет Голдстийн отново заедно (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 08:12 815 2

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Двамата са били забелязани на едно и също парти в Лос Анджелис и са пристигнали и си тръгнали с един автомобил

Дженифър Лопес и Брет Голдстийн отново заедно (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес и Брет Голдстийн отново породиха слухове за връзка, след като бяха забелязани на парти в Лос Анджелис на 16 октомври. Според Page Six двамата са пристигнали и са си тръгнали в един и същ автомобил, но са влезли в заведението поотделно.

Лопес е била придружена от дългогодишния си мениджър Бени Медина, а Голдстийн е пристигнал сам. Певицата и актьорът са присъствали на партито на мениджъра Кейд Хъдсън, като избягването на обща поява пред входа отново е привлякло внимание към отношенията им.


Твърдение за кратка връзка след снимките

Page Six съобщава, че двамата са се срещали след края на снимките на филма „Офис романс“, в който си партнират. Според неназован източник те са пазили отношенията си в дискретност по време на работата, но между тях е имало силно привличане и близост на снимачната площадка.

Същият източник твърди, че след края на продукцията Лопес и Голдстийн са дали шанс на отношенията си, но впоследствие връзката им постепенно е приключила. „Няма лоши чувства“, казва източникът пред Page Six и добавя, че двамата са останали в добри отношения и са по-близки като приятели.

Двамата вече отрекоха да са двойка

Слуховете за роман между Лопес и Голдстийн се засилиха още по време на рекламната кампания на „Офис романс“ заради видимата им близост. В интервю за предаването Today през юни двамата бяха попитани директно дали се срещат.

„Не се срещаме“, каза Дженифър Лопес. „Точно така“, потвърди Брет Голдстийн.

Лопес допълни, че почти всяка нейна публична поява с мъж води до подобни спекулации, но това не означава, че слуховете са верни. Представителите на двамата не са коментирали новите твърдения.

„Служебен роман“ излезе в Netflix през юни 2026 г. Лопес играе изпълнителна директорка на авиокомпания, а Голдстийн е в ролята на адвокат, в когото героинята ѝ се влюбва. Актьорът е познат и с ролята на Рой Кент в сериала „Тед Ласо“.

Източници: pagesix.com, aol.com, usmagazine.com


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