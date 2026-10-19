Арестували Мими Иванова във Велико Търново заради тоалет

Модерна пола, донесена от Полша, станала причина Мими Иванова да бъде отведена в милицията във Велико Търново. Певицата разказа случката пред Георги Любенов в БНТ, като уточни, че по онова време била спряна от милиционер заради начина, по който изглеждала.

Изпълнителката се разхождала около хотел, когато служителят ѝ направил забележка за облеклото. „Каза ми: „Как си се облякла така, как може така“. И отидохме в участъка“, спомни си тя.

Историята обаче приключила по неочакван начин. Когато влезли при началника, той веднага разпознал певицата и смъмрил служителя, че не знае кого е довел. „Абе ти кого си довел тука бе, знаеш ли коя е тя?“

След това началникът се обърнал към Иванова с думите: „Другарко Иванова, аз ще го накажа него, обаче обличайте се по-различно де, тука е България.“ Певицата разказа случката с усмивка и я обобщи така: „В такива времена сме живели“.

Мими Иванова гостува в БНТ и по повод предстоящия си концерт „Когато бях момиче – Мими на 80“. Той ще се състои на 28 октомври в зала 1 на НДК и е посветен на 80-годишния ѝ юбилей.

Певицата призна, че почти не спи от вълнение преди излизането на сцената и е силно взискателна към себе си.

„Притеснявам се много, но това е онова вълнение, което винаги искам да го притежавам“

Иванова каза още, че не се страхува от възрастта. За нея по-важни от цифрите са качеството на живота и начинът, по който човек го изживява.

„Искам да покажа и на по-младите, че не е страшно да остаряваш, стига да знаеш как да живееш“.