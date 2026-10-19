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Арестували Мими Иванова във Велико Търново заради тоалет
  Тема: Известни личности

Арестували Мими Иванова във Велико Търново заради тоалет

19 Октомври, 2026 13:29 866 12

  • мими иванова-
  • велико търново-
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  • юбилеен концерт-
  • арест

Певицата била спряна заради модерна пола, с която се върнала от Полша

Арестували Мими Иванова във Велико Търново заради тоалет - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Модерна пола, донесена от Полша, станала причина Мими Иванова да бъде отведена в милицията във Велико Търново. Певицата разказа случката пред Георги Любенов в БНТ, като уточни, че по онова време била спряна от милиционер заради начина, по който изглеждала.

Изпълнителката се разхождала около хотел, когато служителят ѝ направил забележка за облеклото. „Каза ми: „Как си се облякла така, как може така“. И отидохме в участъка“, спомни си тя.

Историята обаче приключила по неочакван начин. Когато влезли при началника, той веднага разпознал певицата и смъмрил служителя, че не знае кого е довел. „Абе ти кого си довел тука бе, знаеш ли коя е тя?“

След това началникът се обърнал към Иванова с думите: „Другарко Иванова, аз ще го накажа него, обаче обличайте се по-различно де, тука е България.“ Певицата разказа случката с усмивка и я обобщи така: „В такива времена сме живели“.

Мими Иванова гостува в БНТ и по повод предстоящия си концерт „Когато бях момиче – Мими на 80“. Той ще се състои на 28 октомври в зала 1 на НДК и е посветен на 80-годишния ѝ юбилей.

Певицата призна, че почти не спи от вълнение преди излизането на сцената и е силно взискателна към себе си.

„Притеснявам се много, но това е онова вълнение, което винаги искам да го притежавам“

Иванова каза още, че не се страхува от възрастта. За нея по-важни от цифрите са качеството на живота и начинът, по който човек го изживява.

„Искам да покажа и на по-младите, че не е страшно да остаряваш, стига да знаеш как да живееш“.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Измислици, премислици

    5 9 Отговор
    Тази с трите песни и тя се прави на Лили Иванова.

    13:30 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ламбо

    9 7 Отговор
    Айде стига с тези простотии , мина отдавна времето на десидентите и репресираните .

    Коментиран от #4

    13:33 19.10.2026

  • 4 Злото

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ламбо":

    никога не се забравя. Тогава беше така - репресии на всяка крачка. Ама тия с фейсбуците не го знаят щото не учат за престъпленията на комунизЪма.

    Коментиран от #6

    13:37 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор
    Мен пък искаха да ме арестуват в Морската градина във Варна ❗
    Щото се разхождам на Слънце и чист въздух БЕЗ маска❗
    Добре, че все още мога да тичам по-бързо от тутулупити ❗

    13:45 19.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Що му не каза че това е работно облекло щеше да те разбере

    13:47 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помнещият

    1 1 Отговор
    "Пустите клисурци станали московци" - така и всичките ни певачи - станали дисиденти.

    13:55 19.10.2026

  • 11 То пък

    1 1 Отговор
    тогава една мода у Полша , че се била върнала от там с модна пола ? Тя май по едно време беше женена за поляк .

    13:57 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.